Nem lesz kötelező maszkot viselni és kinyithatnak a boltok Texasban

Az egészségügyi szakemberek véleményét, miszerint nincs még itt a lazítások ideje, figyelmen kívül hagyva döntött úgy a kormányzó, hogy a megszünteti a kötelező maszkviselést – írja a 24.hu a CNN nyomán.

Abbott közölte, hogy minden üzlet 100 százalékosan kinyithat március 10-től.

NEW: Issuing an executive order to lift the mask mandate and open Texas to 100 percent. pic.twitter.com/P4UywmWeuN