Nem lesz nyugtunk a szaharai portól - nemsokára újra ellepheti az országot

Peter Hrabčák, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) meteorológusa a TVNOVINY.sk-nak elmondta, az elmúlt napokban Szlovákia egész területén jelentősen magas volt a talaj porkoncentrációja, amelyhez hasonlóra még ő sem emlékszik.

Ezt a jelenséget azonban több okra vezeti vissza.

"A por hosszú ideje, úgy 8 napja hatolt be az országba, és a Szahara gyűjtőterülete is viszonylag nagy volt. Ezért hatalmas területen gyűlt össze a por, ugyanígy Szlovákia felett is úgy tűnt, hogy a porrétegek alacsonyan a talajhoz szorultak, ami szintén ritkaságnak számít"