Nem lesznek ingyenesek az antigéntesztek, hamarosan regisztráció nélkül is beoltják az embereket mindenhol

Egyáltalán nem lesznek ingyenesek az antigéntesztek – jelentette ki Vladimír Lengvarský (OĽaNO-jelölt) egészségügyi miniszter a szerdai kormányülést követően. Ugyanakkor a hónap végéig bizonyos mennyiségű PCR-teszthez ingyen juthatnak hozzá az emberek.

Fotó: TASR

Az egészségügyi tárca vezetője bejelentette, hogy hétfőn pénzügyi elemzést terjesztenek a koalíciós tanács elé arról, hogy az antigéntesztek elvégzéséért „szimbolikus árat” kellene fizetni. Közölte, tíz euró körüli összegről van szó.

Abban az esetben, ha javaslata zöld utat kapna, a parlament még július 22-én jóváhagyhatja. Mint mondta, a járványhelyzet romlása esetén több helyen is negatív PCR-tesztet kérhetnek majd azoktól, akik nincsenek beoltva.

Hozzátette: tervben van a határok megfigyelése is, míg a repülőtereken LAMP- teszteket használhatnak majd. Lengvarský arról is szót ejtett, hogy hamarosan az összes oltóközpontban regisztráció nélkül is beoltják majd az embereket.



TASR/para