„Nem leszünk csendben“‘ – Fakanalakkal tüntettek a nők jogaiért (VIDEÓ)

Ragadj fakanalat, és gyere közénk! Nőjogi aktivisták ezzel a felhívással szerveztek az ország több városában tüntetést hétfőn kora este azt követelve, hogy a törvényhozás ne szavazza meg az abortusztörvény szigorítását, amelyet az OĽaNO parlamenti képviselője, Anna Záborská kezdeményezett.

A hétfői pozsonyi tüntetésen fakanalakkal és transzparensekkel felfegyverkezett, több ezer fős tömeg gyűlt össze. A résztvevők először az SNP téren, majd a parlament előtt skandálták:

Az abortusztörvénnyel kapcsolatos, egyik legtöbbet bírált javaslat, hogy a jelenlegi 48-ról 72 órára hosszabbítanák meg az úgynevezett „kötelező gondolkodási időt” a nők számára a terhességmegszakítás elvégzése előtt.

A tervezet szerint tilos lenne reklámozni az abortuszklinikákat, ami a bírálók szerint azért is felháborító, mert így gyakorlatilag egy honlapjuk sem lehetne ezeknek az intézményeknek, és így azt sem lehetne megtudni, hol hajtatható végre ez a beavatkozás.

A művi terhességmegszakítás közben sokak számára már most is nehezen elérhető, mondta az egyik szónok.

A tüntetés egyik résztvevője a Paraméternek elmondta, nem a javaslat egyes rendelkezései, hanem a törvénymódosítás egésze ellen tiltakozik.

„Engem az zavar, hogy ezzel egyáltalán foglalkoznak, hogy most megint előhúzták a témát, hogy nem konzultáltak szakemberekkel, orvosokkal. Az orvostársadalom is bírálta ezt a törvénytervezetet. És borzasztóan zavar ennek az egésznek a keresztény kontextusa is. Ha ezt ők egymás között applikálnák, az rendben van, de nem kellene mindezt rákényszeríteni a széles tömegekre”