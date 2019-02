Nem a marhák, hanem a disznók

Kiderült, mégis rendőrök lusztráltak prominens személyeket. Olyanokat, akiket meggyilkolni terveztek valakik. Értsd: igenis van, de minimum volt beépített embere a gyilkosoknak a legérzékenyebb helyeken (ezért lép be most a felügyelőség is a nyomozásba). Közben lassan eltelik egy esztendő a Kuciak-gyilkosság óta.

Az alkotmánybíró-választás falusi népszínműből átcsapott nagyoperettbe, pontosabban annak abszurd paródiájába. Ami azért nem nevetséges már, mert bizonyos értelemben a jogállamiság a tét.

Az SNS még szemtelenebbül talicskázza ki a stexet az iskolaügyi büdzséből kutatástámogatás címén, mint az előző - szintén SNS jelölte - miniszter, miközben azzal hülyíti a tanítókat, hogy de jó lesz, ha az átlag 10 százalék béremelés után csak 12 százalékot vesz el sokuktól, ha megszünteti a kreditjeiket. Amelyeket legtöbbjük tisztességgel szerzett, miközben a kapitánydoktor doktorátusa marad, pedig ő másolta.

A főügyészről kiderült, hogy már vagy tíz éve hallott egy Gorilla-ügyi felvételt az akkori főügyésznek köszönhetően, de csak most jutott eszébe beszámolni erről… Mert most már tudjuk, hogy ez a felvétel a gyilkosságokkal is vádolt Kočner archívumának is része. Vajon hogyan került oda (és itt visszautalhatnák e szöveg első bekezdésére)?

Pellegrini Ficósodik, Fico Harabinosodik, Harabin Kotlebásodik.

Ez normális szituban épp elég egy komplett ország összeomlásához.

De mi uralja a napi szóbeszédet nálunk, Szlovákiában?

A beteg marhákból származó hús. A minap azt írtam: „Kormányfőnk a hústól fogja megvédeni nemcsak az embereket. Hanem a gyerekeket főleg és elsősorban. Aszonta, hogy most már az iskolai konyhák ne vegyenek rossz húst, hanem vegyenek inkább jót.” Igen, elég cinikus voltam. Fentieket elnézve azonban mégsem annyira cinikus, mint maga az egyre populistább Pellegrini. Mihelyst olyan téma mutatkozik, amely érintettségük révén alkalmas a nép figyelmének felkeltésére - s ezzel együtt elfordítására is valami felől -, azonnal lecsap rá, és nem törődve az okozott károkkal, azonnal a nép védelmét kezdi szajkózni. Igen, ha valahonnan emberi fogyasztásra alkalmatlan hús érkezik, akkor az illetékes szervek legyenek szívesek megakadályozni a fogyasztását. De egy miniszterelnök nem erre való, nem ez a dolga. Mint kiderült, senkinek nem lett baja, és minimális mennyiség jutott a kereskedelembe, még kevesebb a közétkeztetésbe. Így aztán Pellegrini parancsa, miszerint lengyel hús helyett az állami intézmények vásároljanak szlovák húst, csak kárt okozott. Kereskedők és feldolgozók bocsátanak el alkalmazottakat. Sokéves ügyfélbizalom bomlik meg. Ráadásul mintha csak azt mondta volna, hogy ezentúl ne vegyünk Costa Rica-i ananászt, hanem csak szlovákot. Hiszen Szlovákia marhahúsból sem önellátó, mert a kedves kormányaink jelentősén hozzájárultak a marhatenyésztőink csődjéhez vagy profilváltásához. Pellegrini tudhatná, mert ő maga egy Matečnát hizlal az illetékes minisztériumban.

Úgyhogy kérem, oda jutottunk, hogy már nem a marhákkal kéne foglalkoznunk, hanem a disznókkal.