Nem megy rács mögé a kiképzőtiszt, aki meglőtt egy diáklányt

Négy év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték Vladimír Šeparnev kiképzőtisztet, aki a a pozsonyi rendőrakadémián éles tölténnyel lőtt rá egyik diáklányára - tudta meg a Markíza.

Vladimír Šeparnev (Fotó: Facebook)

A portál szerint a férfit a hivatásától is eltiltották, továbbá nem végezhet olyan munkát, ahol lőfegyvert is kell használni. Ľuboš Pejhovský, a vádlott ügyvédje úgy nyilatkozott, hogy ügyfele tiszteletben tartja a bíróság álláspontját.

Az ítélet nem jogerős. A Markíza úgy tudja, hogy az ügyész és a sértett is fellebezést nyújtott be. A bíróság hamarosan kitűzheti a főtárgyalás időpontját, Šeparnev akár öt évet is kaphat.

A szerencsétlenség márciusban történt a pozsonyi rendőrakadémián. A kiképzőtiszt, Vladimír Šeparnev véletlenül meglőtte az egyik diáklányt, Michaelát. A golyó érintette a lány gerincét is, ami maradandó következményeket okozott nála.

Marko Polakovič, a lány ügyvédje szerint az eset gyakorlatozás közben történt, amit a pedagógus „párharcnak“ nevezett. Ez annyit jelent, hogy a kadétok egymásra lövöldöztek. Az ügyvéd szerint mindez ellenkezik a fegyverhasználati előírásokkal.

A kiképzőtiszt nem tudta megmagyarázni, hogyan kerülhetett éles lőszer a fegyverébe. Állítása szerint gyakorlatozáskor rendszerint úgynevezett gyakorlólőszereket használt, amit az akadémia biztosított.

Michaela rehabilitációkon vesz részt, amiket egyéb komplikációk miatt egy időre abba kellett hagynia. Továbbra is nagy fájdalmakkal küzd, családja viszont igyekszik minden segítséget megadni neki.



(Markíza, parameter)