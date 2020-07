"Nem, nem és nem" tudna együttműködni a politikai prostikkal Sulík esetleges utóda, akit zavar a gengszteres múlt

Lucia Ďuriš Nicholsonová, a kormánypárti SaS európai parlamenti képviselője adott egy terjedelmes interjút a DenníkN hírportálnak. A politikus ebben a beszélgetésben nyíltan kifejti a véleményét Boris Kollár plágiumügyéről, Richard Sulík pártelnökről, valamint arról, hogy el tudná-e képzelni az együttműködést a Peter Pellegrini vezette Hlas nevezetű formációval.

Fotó: tasr

Nicholsonová szerint a házelnök buherált diplomája nem arról szól, hogy hány százalékban koppintott a rendelkezésére álló szakirodalomból. Ez az ügy inkább azt mutathatja meg, hogy ez az új kormány más mint a korábbi. Ezért is örül annak, hogy az SaS egész parlamenti frakciója egy emberként követelte Boris Kollár lemondását. Szerinte a pártja ragaszkodik az alapelveihez, és inkább az lepte volna meg, ha az OĽaNO hozzáállását sajátította volna el a tömörülése. Megjegyezte, az

Igor Matovič vezette párt, úgy tűnik, Andrej Danko korábbi házelnök plágiumügye óta 180 fokos fordulatot vett.

Nicholsonová elmondta azt is, hogy amikor Kollár a diplomája körüli cirkusz miatt ellátogatott az SaS képviselői közé, olyan szavakat használt a Sme rodina vezetője, hogy "bocsánat" és a "sajnálom". Ha ezt a kérdést az ellenzék a törvényhozás elé viszi, az SaS nem fog együtt szavazni az ellenzékkel, mert a személyi kérdéseket nem így kell megoldani, ráadásul ez a lépés ellentétes lenne a koalíciós szerződéssel is. "A mi szavazóink sem szeretnék, ha Kollár diplomamunkája miatt felbomlana a kormány" - szögezte le az európai parlamenti képviselő. De az nem tetszik neki, hogy a kérdés politikai zsaroláshoz vezetett. "Abszurdnak tartom az állítást, hogy ha Kollár lemondana, akkor a pártja, a Sme rodina otthagyja a koalíciót", hiszen a kabinet a maradék 78 képviselővel is működőképes maradna, arról nem is beszélve, hogy senki sem kérdőjelezi meg, hogy a házelnöki poszt a Kollár-féle pártnak jár.

Ezt az egészet egy elegáns személycserével meg lehetne oldani és akkor megmaradna a kormány alkotmányos többsége - magyarázza Nicholsonová.

Ettől még úgy véli, a kormánykoalíció a törvényhozás napirendjére tűzhetné a plágiumügyet, hogy legalább ezzel jelezzék a kormánypárt politikusok, hogy különböznek a Smertől és hogy valamilyen pont kerüljön az egész végére. Mert ha kollár csak a Fun rádió tulajdonosa lenne, senki nem törődne a diplomájával. De "azért foglalkozunk most ezzel, mert ő a parlament elnöke" - szögezte le az SaS politikusa. Nicholsonová meggyőződése, hogy az új kormány kitölti a négy évnyi megbízatási időszakot, legalábbis a pártja mindent megtesz ennek érdekében.

A Denníkn újságírója azt is firtatta, hogy ez az egész ügy közelebb hozza-e a két legkisebb kormánypártot, az SaS-t és a Za ľudí nevezetűt. Nicholsonová úgy véli, a két tömörülés között egyre több téma kapcsán van átfedés és ezt támasztja alá a diplomaügyben elfoglalt álláspontjuk is. Szerinte az SaS azért van, hogy a liberális választó érdekeit védje, amibe beletartozik a februári választásokon pórul járt PS-Spolu 200 ezer szavazója is.

Szó esett Richard Sulík pártelnökről is, aki megnyitotta az esetleges tisztújításról szóló vitát. Nicholsonová neve is felmerült a lehetséges pártelnökök között, mert az SaS egyik légnépszerűbb politikusáról van szó, bár a tömörülésen belül soha nem töltött be komolyabb funkciót. Akárhogyan is lesz majd, annyi biztos, hogy Nicholsonová nem tudja elképzelni az együttműködést a Peter Pellegrini vezette Hlasszal. "Nem, nem és nem" - reagált a felvetésre. A Pellegrini vezette csapatot egészen egyszerűen politikai prostituáltaknak nevezte, és teljesen őrültségnek tartja, hogy még az az Erik Tomáš is hozzájuk csapódott, aki a Smer egyik ideológusa volt és Fico, valamint Kaliňák mellett állt a legnagyobb botrányaik kellős közepén is. Pellegrinivel meg az a baja, hogy ő hosszú éveken keresztül a gengszter Fico politikai teljesítményéből élt. Nicholsonová meggyőződése, hogy a baloldali szavazókra az Irena Biharyová vezette PS tarthatna számot. A hírportál emlékeztette Nicholsonovát, hogy Sulík csupán Kotlebával, Ficóval és az SNS-el zárta ki az együttműködést, de Pellegrinivel nem. Erre a brüsszelben politizáló hölgy megjegyezte, "na jó, akkor talán el kell beszélgetnem Rišóval".

(DenníkN)