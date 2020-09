Nem nyugszik a rendőrség Kočner felmentése után, a Kuciak-ügy prioritás marad

Ján Kuciak újságíró és jegyese, Martina Kušnírová gyilkossági ügye a bazini Specializált Büntetőbíróság csütörtöki döntése után is a rendőrség prioritása lesz, erről beszélt az országos rendőrfőkapitány.

Fotó: TASR

Az említett bírói szenátus Marian Kočnert és Alena Zsuzsovát felmentette a Kuciak-gyilkosság vádja alól, ami sokakat hideg zuhanyként érintett és még az államfőt is sokkolta.

Az ügyben most megszólalt Peter Kovařík, az országos főzsaru is, aki közölte, hogy a rendőrség aktívan együttműködik az ügyet felügyelő ügyésszel. A nyomozócsoport volt vezetője a rendőrfőnök szerint továbbra is mindenben a rendelkezésükre áll. Kovařík egyúttal egy olyan dokumentumot kért az asztalára, amely a nyomozócsoport feloszlatásával függött össze. Szerinte a Kuciak-gyilkosság vádiratának benyújtásakor, tavaly októberben a csoport már nem rendelkezett tényleges munkaköri leírással, ezért pár nappal később szélnek eresztették a csapatot.

Kovařík megjegyezte, a rendőrség az ügyészséggel együtt mindent megtett a bizonyítékok begyűjtése érdekében, és a történtek után továbbra is készek folytatni a munkát.

TASR