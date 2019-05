Nem segített a hazai pálya a járás diákjainak a nyárasdi termálfürdőben

Ezt a fordulót a Nagyszombat Megyei Hivatal katasztrófavédelmi főosztálya rendezte, és ezek szerint ők az időjárás biztosításában kevésbé jók, mint a szerdahelyiek. A diákverseny kerületi fordulójának megnyitója előtt egy órával ugyanis még esett, közben pedig fújt a szél.

A viccet félretéve, a Nagyszombati kerület hét járásának mindegyikéből három-három csapat jutott tovább ide, összesen tehát 21. A Dunaszerdahelyi járásból a felbári Batthyány-Strattman László Alapiskola, a somorjai Bél Mátyás Alapiskola és a dunaszerdahelyi Jilemnický utcai alapiskola egy-egy csapata mérethette meg magát ebben a körben.

Három olyan iskola is akadt, melynek A és B csapata is biztosította helyét a megyei fordulóban, mégpedig a špačincei (Nagyszombati járás) alapiskola, a szeredi (Galántai járás) Juraj Fándly Alapiskola, valamint a szakolcai Vajanský utcai alapiskola. A 21-ből két csapat viszont nem tudott részt venni végül ebben a fordulóban, mindkettő a Galgóci járásból: a galgóci Podzámska utcai alapiskola, illetve a Dolné Zelenice-i alapiskola.

A verseny hat fő állomásból áll, ezek közül az első a tesztírás polgári védelmi alapismeretekből, egészségügyi felkészültségből, tűzvédelemből és a természetben való közlekedésből. A versenyen megszerezhető 590 pontnak az itt megkaparintható pontszám több mint a negyedét (160) teszi ki. Ez esetben 5 iskola ért el maximális pontszámot, a dunaszerdahelyi Jilemnický utcai alapiskola, Špačince "B", Szered "A", Szakolca "A" csapata, valamint a holíči alapiskola.

A második állomás ismét a célbalövésé volt, amelyet ezúttal némileg nehezített, hogy a járásihoz képest távolabbról kellett lőni, ráadásul fújt a szél is. A járási fordulóhoz képest jóval gyengébben teljesítettek itt a diákok. A maximális 24 pontból legalább 10 pontot is csak három iskolának sikerült elérnie, közülük is a kátlovcei (Nagyszombati járás) Pavol Ušák Oliva Alapiskola diákjai lehetnek a legbüszkébbek, akik 16 pontot szereztek ebben a versenyszámban, a szeredi "B" csapat 12-t, míg a špačincei "B" alakulat 10-et.

Következhettek a polgári védelmi feladatok, melyek során a diákoknak a védőmaszk használatát kellett bemutatniuk, evakuációs csomagot összeállítaniuk, a polgári védelmi jelzéseket felismerniük, valamint hétköznapi eszközökkel (törölköző, nejlonzacskó, szemeteszsák, szemüveg, sapka, stb.) improvizálniuk, hogy azokat miként használhatják fel a testi épség megőrzése érdekében. Az egyes feladatokra a legtöbb diákcsapat maximális vagy ahhoz közeli pontszámot kaptak, helyenként azonban előfordult nagyobb pontveszteség. A legszembetűnőbb, hogy a felbári sulisok a a polgári védelmi jelzések felismerésénél 20 pontot veszítettek a megszerezhető 40-ből (a többi feladatot viszont maximális pontszámmal zárták ezen az állomáson)

A negyedik állomás az elsősegélynyújtásé, ahol a segélyhívóval és a mesterséges lélegeztetéssel kapcsolatos ismereteiket mérték fel szóban, illetve a gyakorlatban egy próbababán. Ezt a versenyszámot néhány kivételtől eltekintve szinte mindenki maximális pontszámmal húzta be.

Két állomás volt hátra, melyek közül az első a topográfiai feladatoké, mely során többek között az égtájakat kellett felismerniük a diákoknak egy iránytű vagy egy óra segítségével, távolságot mérniük térképen, illetve felbecsülniük szabad szemmel. Néhány kivételtől eltekintve itt is mindenki a maximumpontot kapta, a dunaszerdahelyi Jilemnický utcai alapsuli csapata viszont 15 pontot veszített a maximális 40-ből.

Az utolsó feladat pedig a tűzoltás volt, ahol a tüzet néhány vízzel töltött sörösdoboz alakította, melyeket vízsugárral kellett felborítani. Vrbové csapatának ez a feladat nem ment, a somorjai alapsulisok öt pontot buktak, rajtuk kívül még két hibázó akadt, de alapvetően ezt a feladatot is szinte mindenki maximálisan teljesítette.

A versenyt végül az összesített pontszámok alapján egy kis falu, a mindössze 1150 lakosú nagyszombati Kátlovce Pavol Ušák Oliva Alapiskolájának csapata nyerte meg, leginkább annak köszönhetően, hogy maximálisan teljesített a polgári védelmi, az elsősegélynyújtási, a topográfiai és a tűzoltási versenyszámban, csaknem maximumra írták a tesztet és a célbalövésnél is ők voltak a legjobbak (16/24).

A második helyen Špačince „B“ gárdája végzett, akik csak a célbalövésnél veszítettek pontokat, konkrétan hattal kevesebbet szereztek a kátlovceieaktól, és a maximális tesztjük, ezt csak négy pont hátrányra tudta visszahozni.

A harmadik helyről az idő döntött. A versenyt 30 perc alatt kellett teljesíteni, de néhányan akadtak, akiknek ennek valamivel több mint a fele is elegendő volt, mégpedig az első két helyezettnek (16:08, 16:09). A harmadik helyen végül azért a skalicai Vajanský utcai alapiskola „A” csapata végzett, mivel a pontokban vele holtversenyben álló holíči alapiskolával ugyan minden versenyszámban azonos pontot értek el, de több mint másfél perccel gyorsabban értek célba.

A felbári Batthyány-Strattmann László Alapiskola volt az egyetlen magyar tannyelvű a versenyen

A dunaszerdahelyi járásbeli iskolák közül a legjobb helyezést a dunaszerdahelyi Jilemnický utcai alapiskola érte el, a nyolcadik lett 559 ponttal. Esetükben elsősorban a topográfiai feladatoknál elbukott 15 pont döntött (a lövéseknél is sokat veszítettek, de ott a csapatok nagy része is).

A sűrű mezőnyben 5 ponttal gyengébb eredménnyel három hellyel végzett mögötte (11.) a somorjai Bél Mátyás Alapiskola, amelynek csapata a teszten bukott el 8 pontot, és a védőmaszk használatánál és a tűzoltásnál pedig 5-5-t.

A 19 résztvevő közül végül csak 17. lett a felbári alapiskola, ők pedig a célbalövés mellett a már említett polgári védelmi jelzéseknél (-20), illetve a tesztnél (-10) kótyavetyélték el a legtöbb pontot. Egyébként még így is 543 pontot gyűjtöttek, ami a győztes 580 pontjához viszonyítva egyáltalán nem gyenge eredmény, mindössze az erős mezőnyről tanúskodik.

(SzT)