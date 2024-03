Nem tartja elképzelhetetlennek NATO-erők ukrajnai bevetését a lengyel külügyminiszter

- írta Radoslaw Sikorski péntek este az X platformon.

- közölte Sikorski.

The presence of NATO forces in Ukraine is not unthinkable. I appreciate the President Emmanuel Macron's initiative, because it is about Putin being afraid, not us being afraid of Putin.



FM @sikorskiradek during a conference on NATO at @PLParliament pic.twitter.com/yVZc3AlbJZ