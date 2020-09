Nem teszi a nők számára kíméletesebbé az abortuszt az egészségügyi minisztérium, pedig saját nőgyógyász szakértői is ezt javasolják

Saját nőgyógyászati szakértőjét sem hallgatja meg Marek Krajčí egészségügyi miniszter a terhességmegszakítás kérdésében, hiába hangsúlyozzák nőgyógyászok az előnyeit, nem hajlik az úgynevezett abortusz-tabletta engedélyezésére. Pedig több környező ország is alkalmazza ezt a módszert

Fotó: Facebook

Az abortusztabletta hatásáról beszélgettek szakemberekkel a parlament egészségügyi bizottságának ülésén a képviselők a bizottság elnökének, Janka Cigánikovának (SaS) a kezdeményezésére. „Kizárólag az abortusztabletta használatáról, a használat lehetőségéről volt szó. Hangsúlyozni akarom, hogy nem került szóba maga az abortusz kérdése – magyarázta a képviselőnő. – Csak arról volt szó, hogy a jelenlegi jogi szabályozás Szlovákiában engedélyezi a nőknek bizonyos feltételek mellett a művi terhességmegszakítást, és ha ez a lehetőség adott, akkor

az abortuszt, mint minden más egészségügyi beavatkozást a lehető legbiztonságosabban, a legkorszerűbb és a nők számára a legkímélőbb módon kellene végrehajtani.”

Nem kapják meg a legkíméletesebb módszert

Szerinte ma Szlovákiában nem biztosított a legkíméletesebb módszer, mivel az egészségügyi minisztérium rendelete nem engedélyezi az abortusztabletta használatát. „Az abortusztabletta használatának kérdésében egyetértés van a szakemberek és a nőjogi szervezetek között abban – és ezzel még a konzervatívabb álláspontot képviselők is egyetértenek –, hogyha az abortusz engedélyezett, akkor a nő számára legkíméletesebb módon kellene végrehajtani – jelentette ki Cigániková. –

Jelenleg azonban tudatosan ártunk a nők egészségének.”

Marián Viskupič és Jana Cigániková (Fotó: Facebook)

A nőgyógyászok is ezt ajánlják

Az abortusztabletta használatára már elkészült a szakmai útmutató, vagyis, ha engedélyezné az állam a használatát, akkor annak nem lenne szakmai akadálya. „Hangsúlyozom, senki nem akarja, hogy ezt a tablettát orvosi felügyelet nélkül használják, sőt, a már kidolgozott szakmai alkalmazási módszer, amit a minisztérium is megkapott, azt mondja ki, hogy szakember felügyelete alatt kell használni” - mondta Cigániková. Szerinte több nő már ma is inkább külföldön végezteti el az abortuszt, mivel a tabletta használata sokkal kevésbé terheli meg a szervezetüket.

A képviselőnővel egyetértenek a nőgyógyászok is.

„Már húsz éve küzdünk azért, hogy a nőknek lehetővé tegyük azt, ami a világon aktuálisan a legmodernebb és legbiztonságosabb – jelentette ki Miroslav Borovský, az egészségügyi minisztérium nőgyógyászati szakértője. – Ha Szlovákiában engedélyezett a terhességmegszakítás, akkor azt a legkíméletesebb módszerrel kellene végezni, amely nem veszélyezteti a nő egészségét úgy, mint a jelenleg alkalmazott műtéti módszer.” Szerinte a tablettának sokkal kevesebb egészségügyi következménye van.

Hasonlóan vélekedik Martin Redecha, a Szlovák Szülés-nőgyógyász Szövetség vezetője is.

„A gyógyszeres módszer már több évtizede engedélyezett több nyugati országban, nem értjük, hogy Szlovákiában miért nem lehet alkalmazni” - jelentette ki Redecha.

Az abortusztörvénybe is beleírnák

Cigániková a koalíciós képviselők által benyújtott abortusztörvényhez csatolna olyan módosítást, amely lehetővé tenné a tabletta használatát, de ő sem tartja valószínűnek, hogy sikerül elfogadtatni javaslatát.

Az abortusztörvényt benyújtók célja ugyanis nem az abortusz végrehajtásának humanizálása, hanem a szigorítás, habár Anna Záborská (OĽaNO), az egyik előterjesztő inkább a szociális juttatásokról beszél. „Mi ezt a törvénytervezetet azért nyújtottuk be, hogy szociális-pénzügyi segítséget nyújtsunk a nőknek – jelentette ki a képviselő. –

Ennek a témának a megnyitása úgy gondolom, hogy jelenleg nem aktuális.”

Az általa említett pénzügyi segítség azonban csak azt jelenti, hogy a gyermek születésekor járó, jelenleg 830 eurós támogatást két részre osztanák: 400 eurót a terhesség 12. hete után igényelhetne a várandós nő, a maradék részt pedig a gyermek megszületése után kapná meg.

Az egészségügyi minisztérium is mellébeszél

Az abortusztablettát azonban egyszerűen Marek Krajčí egészségügyi miniszter is engedélyezhetné egy rendelettel, az egészségügyi minisztérium a Paraméter kérdéseire adott rövid, kétmondatos kitérő nyilatkozata azonban azt mutatja, hogy még csak nem is gondolkoznak ezen a lehetőségen.

„Elsődlegesen fontos a felvilágosítás és a segítségnyújtás a nőknek a gyermek kihordásáról való döntés meghozásában” - írta a minisztérium arra a kérdésünkre, hogy lát-e esélyt a tabletta engedélyezésére, amit a tárca nőgyógyászatért felelős szakértője is támogat.

Majd még egy mondattal tovább mentek, úgy téve, mintha nem ismernék a szakma javaslatát a tabletta szigorú, orvosi felügyelet melletti alkalmazásáról. „Az adott tabletták ellenőrzés nélküli alkalmazása veszélyeztethetné a nők egészségét” - fejezte be rövid állásfoglalását a minisztérium. Arról nem vettek tudomást, hogy a tabletta használatát senki sem akarja engedélyezni minden ellenőrzés nélkül.

Az abortusztabletta ellenzői – habár ezt nem hangoztatják – attól tartanak, hogy ez megnövelhetné az elvégzett abortuszok számát. „Ezt a feltételezést nem támasztják alá azoknak az országoknak az adatai, ahol már alkalmazzák ezt a módszert:

az elvégzett abortuszok száma mindenhol csökkent a tabletta bevezetése után is” - jelentette ki Cigániková.

A tablettát már évtizedek óta használják elsősorban az északi államokban, de engedélyezett Nagy_Britanniában és Németországban is.

Magyarországon nem, Csehországban igen

Az abortusztabletta alkalmazása engedélyezett Csehországban és Ausztriában is, Magyarországon azonban Szlovákiához hasonlóan nem használhatják a nőgyógyászok. Természetesen Lengyelországban sem használható, de ott maga az abortusz is csak kivételes esetekben engedélyezett: ha az anyát megerőszakolták, az anya élete veszélyben van vagy a magzat szenvedett visszafordíthatatlan károsodást. Ráadásul még ezt is szigorítani akarja a konzervatív lengyel kormányzat.

Abortusztörvény: nincs egyetértés

Az abortusztörvény Záborskáék által benyújtott módosítását a jelenlegi ülés végén tárgyalja majd a parlament, mert a kormánykoalíció, sőt maga az OĽaNO frakciója sem egységes a kérdésben. Záborskáék elsősorban adminisztratív intézkedésekkel akarják nehezíteni a terhesség megszakítását, a jelenlegi 48 óra helyett 96 órát, vagyis négy napot kellene várnia a terhes nőnek a beavatkozás elvégzésére az orvosi engedély megszerzésétől, és két nőgyógyász egyetértő javaslatára is szüksége lesz. Emberi jogi szervezetek szerint ezek csak a különben is nehéz helyzetben lévő nők további megalázását tenné lehetővé, egyáltalán nem jelentené a „nők döntéshozatalának megkönnyítését”, ahogyan azt a beterjesztők ígérik.

A Smer és Kotlebáék segítenek?

A törvénytervezetet első olvasatban is csak ellenzéki képviselők, a Smer és Marian Kotleba képviselőinek támogatásával fogadta el a parlament. A koalíciós pártok közül a Sme rodina támogatása volt a legegységesebb, csak egy képviselőnő tartózkodott. A Za ľudí és az SaS képviselőinek többsége ellenezte a módosítást. Jelenleg folyik a tárgyalás a koalícióban egy mindenki számára elfogadható javaslatról, de megegyezés még nem született. Cigániková szerint ha nem kerül bele az abortusztabletta engedélyezése, akkor az SaS nehezen tudja majd támogatni.

Lajos P. János