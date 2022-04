Nem tették le a határidőig a fegyvert az ukrán erők Mariupolban

A RIA Novosztyi hírügynökség vasárnap esti helyszíni jelentése megerősítette, hogy a mariupoli Azovsztal acélműben körülzárt ukrán erők nem éltek az orosz hadvezetés által felkínált fegyverletételi lehetőséggel.

Fotó: AP/TASR

Petro Andrjuscsenko, a mariupoli polgármester tanácsadója korábban a Telegramon arról írt, hogy az ukrán erők a megadásra felszólító orosz ultimátum ellenére tovább védik a várost. Délután a Telex cikke szerint az ország miniszterelnöke, Denisz Smihal is ugyanerről beszélt az ABC Newsnak. Smihal azt mondta, a város bizonyos részeit továbbra is az ukrán katonák birtokolják, és a végsőkig ki is fognak tartani.

Smihal hangsúlyozta, hogy a város egyelőre nem esett el, és hozzátette, hogy az oroszoknak más nagyvárosokat sem sikerült elfoglalnia. Mint mondta, Herszon orosz irányítás alatt áll, mindenhol máshol azonban kitartanak az ukránok, ott is, ahol ostrom alatt állnak. Smihal arról is beszélt, hogy álláspontjuk szerint több mint 900 ukrán települést szabadítottak fel az orosz uralom alól a háború kezdete óta.

Leszögezte, Ukrajna Donbaszban sem készül megadni magát. Kiemelte, az ország kész diplomáciai úton rendezni a konfliktust, de ha az oroszok nem nyitottak a tárgyalásokra, addig fognak harcolni, amíg nem győznek.

A donyecki "népi milícia" azt közölte a Telegram-csatornáján, hogy a mariupoli Iljics fémműnél április 11-ről 12-re virradó éjjel megkísérelt sikertelen ukrán kitörési kísérletben életét vesztette Volodimir Baranyuk ezredes, a 36. önálló tengerészgyalogos dandár parancsnoka. Az összecsapásban mintegy 50 ukrán katona esett el, 42 pedig megadta magát.

(MTI/Telex)