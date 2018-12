Nem törlik el a Marian Kočnernek adott kegyelmet

A kegyelem eltörlését az SaS, OĽaNO, Sme rodina és az ĽSNS képviselői támogatták, a koalícióból pedig például Eduard Adamčík (Híd).

A parlament egy évvel ezelőtt eltörölte az amnesztiákat, amelyeket Mečiar adott, mert azok ellenkeztek a demokratikus jogállam elveivel. „Egy évvel ezelőtt a parlament eltörölte azt az amnesztiát is, amelyet Michal Kováč a saját fiának adott. Már akkor is elleneztük a lépést, mert teljesen logikátlanak láttuk, hiszen az ügyben nem csak az ifjabbik Kováč vett részt, a csalásban Marián Kočner is gyanúsított volt. A Smer-SD képviselői azonban védekeztek a vádak ellen" – mondta Ľubomír Galko, az SaS alelnöke.

Galko elmondása szerint Marian K. rossz hírneve egyáltalán nem zavarta a Smer-SD képviselőit. „Fontosabbnak látták, hogy ne haragítsák őt magukra. Ezek az idők azonban elmúltak, most az a legfontosabb, hogy megszüntessük ezt az értelmetlen döntést, amelynek értelmében csak Kováč kegyelmét törölték el, Marián K.-ét nem" – mondta Galko, hozzátéve, hogy az alkotmányos törvény elfogadásával a koalíciós képviselők bebizonyíthatják, hogy van jellemük.

Alojz Baránik (SaS), a parlament alkotmányjogi bizottságának a tagja szerint Marian K. kegyelme sokkal értelmetlenebb, mint Kováčé.

„Bízom benne, hogy sikerül elérnünk a célunkat, ami pedig az, hogy egyensúlyt teremtsünk ebben a káoszban, ami a Mečiar-amnesztiák tavalyi eltörlése körül alakult ki"

– tette hozzá.

Peter Kresák (-Híd) szerint Kováč fiának az esetében azért került sor a kegyelem eltörlésére, mert fennállt a gyanú, hogy a közeli rokonság miatt hatósági visszaélés történt.

„A többi esetben nagy valószínűséggel nem erről volt szó, ezért nem helyes, sőt, jogilag sem megengedhető, hogy alapos gyanú nélkül fosszunk meg bizonyos személyeket a kegyelemtől, bárkiről is legyen szó"

– érvelt a képviselő.

Bugár Béla, a koalíciós Híd elnöke a kérdésre, hogy miért nem törölték el tavaly Marian K. kegyelmét, azt válaszolta, hogy ez egy koalíciós kompromisszum volt.

„Ha valaki eredményeket akar elérni a koalíción belül, muszáj kompromisszumot kötnie. Enélkül nem működik semmi"

– mondta.

