Nem tudja, mihez kezdjen a fel nem használt vagy a lejárt gyógyszerekkel? Íme, a válasz!

Az Állami Gyógyszerellenőrzési Hivatal (ŠÚKL) és a Szlovák Gyógyszerészkamara (SLeK) figyelmezteti az embereket, hogy ne tároljanak otthon lejárt és fel nem használt gyógyszereket. Ezért április 29-ig meghirdették a gyógyszeramnesztia hetét, amely keretén belül felszólítják az embereket, hogy végezzenek tavaszi nagytakarítást házi patikakészletükben, a szükségtelen gyógyszereket pedig vigyék el a gyógyszertárakba.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

A szakértők szerint az elmúlt időben a koronavírus-járvány miatt is jelentősebbé vált a gyógyszerpazarlás problematikája. Róbert Babeľa, az egészségügyi minisztérium államtitkára szerint főként a korlátozások ideje alatt nőtt a gyógyszertárakban vásárolt gyógyszerek száma. „Az emberek felhalmozták az orvosságokat, amiket aztán nem volt alkalmuk felhasználni. Ez is a gyógyszerhulladék keletkezéséhez vezet” – mondta az államtitkár, majd hozzátette, hogy nemcsak most, hanem az év bármely időszakában vissza lehet vinni a gyógyszereket a patikákba.

Ondrej Sukeľ, a SLeK elnöke szerint tablettákat, kapszulákat, kúpokat, szemcseppeket, szirupokat, kenőcsöket és géleket is vissza lehet vinni. Ezeket eredeti belső csomagolásukban, azaz buborékfóliában, palackban vagy tubusban kell visszavinni. A külső papírcsomagolást a szokásos módon osztályozzuk.

Ezzel szemben a gyógyszertárakba nem lehet visszavinni az orvostechnikai eszközöket, a diétás élelmiszereket, táplálék-kiegészítőket, bébiételeket, kozmetikumokat vagy az egyéb olyan termékeket, amelyek nem gyógyszerek.



TASR/para