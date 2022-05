Nem tudta elviselni, hogy beszólt neki a sofőr, három társával kis híján szétszedték a villamost

A rendőrség eljárást indított négy személy ellen, akik megrongáltak egy villamost Pozsonyban, valamint halálosan megfenyegették annak sofőrjét.

Fotó: Rendőrség (Facebook)

A rendőrség tájékoztatása szerint az eset még április 27-én történt az esti órákban, a főállomás villamosmegállójánál. A villamos sofőrje figyelmeztetett egy férfit, aki rugdosott egy szemétkukát. A fickó erre vulgáris szavakkal reagált, és csatlakozott hozzá három társa is, akik elkezdték halálosan fenyegetni a sofőrt.

A vandálok agresszivitása fokozódott, elkezdték ütögetni a villamost is, annak vezetője ezért bezárkózott a kabinjába. Az ajtók bezárulása előtt az egyik támadónak sikerült bejutnia a járműbe, és megpróbálta felfeszíteni a kabin ajtóját is. A többiek addig kívülről rugdosták, ütötték a villamost, egyikük letépte az ablaktörlőjét is.

Az agresszív személyek végül távoztak a helyszínről, de a rendőrök még aznap éjfél körül elfogták őket.



