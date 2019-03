Nem változik az állampolgárságról szóló törvény

Az ellenzék azt szerette volna elérni, hogy a jelenlegi jogi norma elfogadása előtti 2010-es állapot legyen érvényben. Az ellenzékiek azt javasolták, hogy a szlovák állampolgárságot csak a személy saját kérésére vehessék el.

A képviselők emellett javasolták, hogy azok, akik eddig elveszítették a szlovák állampolgárságukat, anélkül kapják azt vissza, hogy teljesíteniük kelljen a jelenleg érvényes feltételeket.

A képviselők azzal is érveltek, hogy a brexit esetén a szlovákok így felvehetnék más ország állampolgárságát, de a szlovákot is megtarthatnák.

A szlovák állampolgárság elvesztését kimondó jogi normát Robert Fico (Smer-SD) első kormánya fogadta el 2010-ben. Az akkori kabinet a magyarországi törvényre reagált így, amely a határon túli magyarok kettős állampolgárságának elintézését volt hivatott megkönnyíteni. A jelenlegi törvény értelmében az veszíti el a szlovák állampolgárságát, aki felveszi egy másik országét. Ez jelenleg több mint 2700 embert érint.

A törvény elfogadása óta több próbálkozás is volt a jogi norma enyhítésére, de egyik sem járt sikerrel. A törvénnyel az Alkotmánybíróság is foglalkozott, amely azonban nem tudta eldönteni, hogy alkotmányellenes-e. A Belügyminisztérium is jelezte, hogy szeretnének változtatásokat a törvényben, de nem nyújtottak be javaslatot. A szlovák állampolgárság ismételt megítélése egyelőre csak kivételes esetekben lehetséges. Eddig nagyjából 700 ember kapta így vissza az állampolgárságát Szlovákiában.



(MTI)