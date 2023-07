Nem volt véletlen Gyimesi néhány posztja, a Szövetség több vezetője már nem zárja ki az együttműködést Ficóval

Nemcsak Gyimesi György, az egész Szövetség elindult a Smer irányába, a párt vezetői – igaz, kisebb nagyobb eltérésekkel – már nem zárják ki a választások utáni együttműködést Robert Fico pártjával. Azt mondják, majd a választások eredménye alapján döntenek a partnerekről – ha bejutnak a parlamentbe. A párt elnökségi határozata, amelyet még 2021-ben hoztak, érvényben van, de azt a választások után módosíthatják.

Fotó: Paraméter

Idén februárban Forró Krisztián, a Szövetség elnöke még egyértelműen fogalmazott:

a párt elnökségének határozatára hivatkozva kizárta az együttműködés a Smerrel, a ĽSNS-vel és az azóta megerősödött Republikával.

Az elmúlt héten azonban a párt listáján függetlenként induló Gyimesi György bejegyzései bizonyos fordulatot sejtettek, az említett határozatot „elavultnak” nevezte egy bejegyzésében. A párt ugyan megerősítette, hogy a határozat még érvényben van, de a pártelnök nem nyilatkozott.

Erre a fordulatra hatással lehet Orbán Viktor magyar kormányfő és Robert Fico, a Smer elnökének egyre szorosabb kapcsolata. Orbán és Fico egy oldalon áll az orosz-ukrán háborúban – úgynevezett „békepártiak”, vagyis

nem támogatják az ukrán fegyverszállításokat, a NATO-t hibáztatják, Putyint védik, ellenségként kezelik „Brüsszelt” és Orbánhoz hasonlóan Fico is Soros Györgyben találta meg minden baj forrását.

Szijjártó Péter magyar külügyminiszter már tavaly decemberben is megdicsérte Ficót, a Smer elnöke pedig idén januárban adott hosszú interjút a magyar állami médiának. Meg nem erősített hírek szerint Orbán Viktor a legutóbbi, június végi pozsonyi látogatásakor is találkozott a Smer vezetőjével.

Pénteken a Martosi Szabadegyetemen, a Martfeszten a párt több vezetőjét, Mózes Szabolcs (Összefogás Platform) alelnököt, Berényi Józsefet, az MKP Platform elnökét, a párt elnökségi tagját, valamint Cziprusz Zoltánt (MKP Platform) és Andruskó Imrét (Híd Platform) – mindkettő elnökségi tag – is megkérdeztük a témában. Egyikük sem mondta ki határozottan, hogy a Smerrel a Szövetség nem lép koalícióra, válaszaikban csak árnyalatnyi különbségek voltak. Mózest zavarta leginkább a Smer múltja, ráadásul szerinte a párt nem sokat tett Dél- és Kelet-Szlovákiáért akkor sem, amikor Fico volt a kormányfő.

Berényi: a döntés érvényes, de majd a választások után meglátjuk

Berényi József nem zárta ki az együttműködést sem a Smerrel, sem a szélsőséges pártokkal. Arra hivatkozott, hogy most rendkívül nehéz megmondani, hogy kivel lennének hajlandóak együttműködni egy sikeres választási szereplés után.

„Minden pártról kiderült, hogy mi az előnye, mi a hátránya, nincs ideális partner” – mondta a Paraméternek Berényi.

Szerinte például 1998-ban sokkal egyszerűbb volt a választás, akkor világos volt, hogy Mečiar ellenzékével kell együttműködni. „Most azért nehéz a válasz, mert az egyik fél korrupt volt és eljuttatta az országot egy gyilkosságig, a másik része pedig kaotikusan kormányzott. Bármelyik féllel kapcsolatban fel lehet sorolni millió kételyt” – mondta Berényi. Azt megerősítette, hogy a párt lehetséges partnerekre vonatkozó korábbi döntése érvényes. „Azt nem változtatta meg senki, ennek megfelelően megyünk bele a választásokba” – mondta Berényi.

A választás utáni időszakot azonban erről már leválasztotta.

„Az elsődleges feladat bejutni a parlamentbe, meg kell várni, ki lesz a választás győztese, és annak megfelelően kell kialakítani azt, hogy kivel tudunk kormányozni, és kivel nem” – jelentette ki az MKP Platform elnöke.

Szerinte a jelenlegi előrejelzések azt mutatják, hogy nagyon nehéz lesz Szlovákiában kormányt alakítani. „A Szövetség koalíciós potenciálja a bejutás esetén magas lesz, akkor kell majd bölcsen dönteni” – mondta Berényi.

Czipruszhoz közelebb áll Fico, inkább a liberálisokat és Ukrajna támogatóit zárná ki

Cziprusz Zoltán (MKP Platform) szerint csak kisebb és nagyobb rosszak közül lehet választani. „Nem vagyok a híve annak, hogy azzal foglalkozzunk, hogy ki kit zár ki, ha ki akarunk zárni valakit, akkor az egyik és a másik oldalról is” – mondta Cziprusz. Ő meg sem említette a Smert és a Republikát kizáró határozatot. „Október elsején, ha bejutottunk, döntsön a Szövetség vezetése arról, hogy kik azok a lehetséges partnerek, akikkel a legnagyobb a témaazonosság, a legnagyobb ideológiai azonosság,

mert nehéz lenne azokkal együtt kormányozni, akikkel alapvető kérdésekben eltér a véleményünk, legyen az a háború témája, a külpolitika vagy a genderkérdés” – utalt Cziprusz arra, hogy a liberális pártokkal nem lát túl nagy egyezést a programjukban.

A szlovák pártok közül ugyanis csak a Smer, a Republika és az SNS áll azon a „békepárti” oldalon, ahol most a Szövetség található.

Mózes: Ficót eddig sem érdekelték a magyarok jogai

Mózes Szabolcs (Összefogás Platform) szerint is nehéz lesz partnert választani a sikeres választás után. „Erre a kérdésre még 15 évvel ezelőtt is könnyebben lehetett válaszolni, amikor két blokk állt egymással szemben: a Fico-Mečiar-SNS-féle blokk, vele szemben pedig a jobboldali, demokratikus pártok. Most azt látjuk, hogy ezek teljesen szétmorzsolódott, nehéz a törésvonalakat felfedezni” – mondta Mózes. Szerinte is előbb meg kell várni a választás eredményét.

Ő azonban elismerte a más pártokkal való együttműködésre vonatkozó elnökségi határozat érvényességét, szerinte ezt a választásokig nem is fogja megváltoztatni a Szövetség. „Nincs igény a határozat felülvizsgálatára, azért sem, mert tudjuk, hogy

a Smernek illetve Ficónak az elmúlt 20-25 évben milyen lépései voltak a szlovákiai magyarsággal kapcsolatban, gondolhatunk Malina Hedvigre, a kettős állampolgárság ügyére is” – mondta Mózes.

Szerinte a Smer 12 évnyi kormányzása alatt nem foglalkozott Dél- és Kelet-Szlovákia fejlesztésével. „Nem érdekelték őket akkor sem a magyarok jogai sem, sőt, azokban az években inkább visszalépés történt” – mondta Mózes.

Andruskó: Dél- és Kelet-Szlovákia fejlesztése a cél

Andruskó Imre (Híd Platform) szerint korai a kérdés. „Most az a legfontosabb, hogy a Szövetség bejusson a parlamentbe” – mondta Andruskó. Az együttműködést azonban ő sem zárta ki a Smerrel.

„76-ig kell majd elszámolnunk – utalt a minimális kormányzó többségre Andruskó. – Ha kapunk felkérést, és az tartalmazni fogja Dél- és Kelet-Szlovákia megfelelő fejlesztését, akkor le kell ülni, és meg kell beszélni.”

Lajos P. János