"Nemcsak a fiamat gyilkolták meg, engem is meggyilkoltak vele együtt"

Majdnem másfél évig tartó bírósági eljárást követően karácsonyra megszülethet az alsóhatári maffiaper ítélete.

Nagy Ildikó, az egyik áldozat édesanyja a Specializált Büntetőbíróság tárgyalótermében - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: Paraméter)

A Dora Ferenc alsóhatári polgármester és vádlottársai, ifj. Dora Ferenc, Alföldi László, és Szamaránszky Roland ellen zajló büntetőper október 25-i tárgyalásán a bírósági szenátus elnöke, Pamela Záleská figyelmeztette a vádlottakat és azok ügyvédeit, hogy a következő, decemberi tárgyalási napra készítsék el záróbeszédeiket.

Öt gyilkosság, egy megrendelt, de végre nem hajtott merénylet, gazdasági csalás, maffiatagság és drogbirtoklás. Erről szól az alsóhatári maffiaper.

A bíróság három további tárgyalást tűzött ki. December 6-án valószínűleg lezárul az eljárás bizonyítási szakasza, majd a vádlottak és védőügyvédeik megtarthatják záróbeszédeiket. Erre várhatóan december 9-én és 20-án lesz lehetőségük, és ha a védőbeszédek nem sikerülnek maratoni hosszúságúra, a Specializált Büntetőbíróság szenátusa akár már december 20-án meghozhatja a 2020. július 29. óta zajló eljárás ítéletét.

Titkos vallomást tett a negyedrendű vádlott

A hétfői (október 25.) tárgyaláson vallomást tett a negyedrendű vádlott, Szamaránszky Roland. A "Kis Paprikaként" is ismert dunaszerdahelyi férfi kihallgatása két ok miatt is szokatlan volt.

Egyrészt a vádlottak vallomása általában rögtön az eljárás elején hangzik el, Szamaránszky azonban több, mint egy évig élt a hallgatás jogával.

Másrészt pedig a kihallgatás az elejétől a végéig zárt ajtók mögött zajlott. Ezt Szamaránszky ügyvédje indítványozta, arra hivatkozva, hogy a bűncselekménnyel összefüggésben ügyfele egészségügyi állapotáról is szó lesz, ami a családi életét is érintheti, sőt, az információk nyilvánosságra kerülése sértheti harmadik személyek érdekeit és jogait is.

Szamaránszky Roland

A bíróság a védő indítványának eleget téve kizárta a nyilvánosságot a kihallgatásról, így annak idejére a jelenlévő újságíróknak el kellett hagyniuk a tárgyalótermet. Ebből kifolyólag csak az eljárás résztvevői számára derült ki, mivel magyarázza az egyébként 18 éves szabadságvesztését töltő Szamaránszky Roland, hogy egykori maffiatársai társtettesként hivatkoznak rá a 2004-es Czakó-gyilkosság kapcsán.

Megjelent az egyik áldozat édesanyja

Különös hangulatot kölcsönzött a hétfői tárgyalásnak, hogy a hallgatóság soraiban megjelent az egyik áldozat, a balonyi Nagy Péter édesanyja.

Nagyot a vádirat szerint az alsóhatári polgármester fia, ifj. Dora Ferenc hálózta be, majd gazdasági bűncselekmények elkövetéséhez használta fel "fehér lóként", vagyis strómanként. Egy alkalommal az egyébként folyamatosan pénzügyi problémákkal küzdő Nagy több mint 200 ezer eurót vett fel saját cége bankszámlájáról, majd az összeget rögtön leadta ifj. Dorának.

ifj. Dora Ferenc

Nem sokkal később a fiatalembert elkezdték keresni a rendőrök, és csupán 24 éves volt, amikor - a vádirat szerint - 2012 februárjában ifj. Dora megrendelésére a harmadrendű vádlott, Alföldi László lelőtte őt. Az áldozat holttestét a bűntényt beismerő együttműködő gyanúsított, Bugár György segített elásni a feltételezett gyilkosnak.

Nagy Péter maradványait halála után hét évvel, Csallóközkürt határában találták meg a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség (NAKA) rendőrei. Miután a hatóság nem értesítette az azonosításról a családot, édesanyjának akkoriban a tévéhíradóból kellett megtudnia, hogy rég eltűnt gyermekének holttestét találták meg a rendőrök.

Nagy Ildikó elmondása szerint azért jelent meg a Specializált Büntetőbíróságon, mert fia gyilkosainak szemébe akart nézni.

"Valójában borzasztó haragot éreztem, mert csak tagadnak és tagadnak. Mossák magukat, pedig mennyi ártatlan embert megöltek. És miért? Csak azért a rohadt pénzért"

- nyilatkozta a Paraméternek az édesanya arról, milyen érzések kerítették hatalmába a tárgyalóteremben.

Az asszony elárulta azt is, hogy életfogytiglant kíván a vádlottaknak, bár valójában a bűnösök nem biztos, hogy valaha felfoghatják, milyen fájdalmat érez anyaként.

"Nemcsak a fiamat gyilkolták meg, hanem engem is meggyilkoltak vele együtt. Legyenek bezárva az életük végéig, és érezzék, milyen várni a halált"

- mondta zaklatottan, de egyáltalán nem megtörten Nagy Ildikó.

A család egyébként nemcsak a temetőben, hanem azon az erdőszélen is keresztet állított Nagy Péternek, ahol a fiatalembert 2012-ben meggyilkolták. Édesanyja eljár arra a helyre is, hogy megmelékezzen fiáról. Megkönnyebbülést azonban az sem hozott számára, hogy végső búcsút vehetett tőle.

Gyógyíthatatlan fájdalmát így foglalta össze:

"Az nem jelent megnyugvást, hogy a fiamból csak a csontjait kaptam vissza, semmi mást. Állandóan azon gondolkozom, miért nem tudtam neki segíteni, és magamat érzem bűnösnek. Az életemet is odaadtam volna, csak hogy ő megmaradjon."

(Barak Dávid)