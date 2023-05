Nemcsak a menetjegyek drágulnak Pozsonyban, a büntetés összege is emelkedik

Júliustól emelkedik a pozsonyi tömegközlekedési eszközökön érvényes jegy nélkül utazókra kiszabható büntetés összege.

-illusztráció- (Fotó: TASR)

Az intézkedés Pozsonyi megye teljes integrált közlekedési rendszerére (ITS BK) vonatkozik, a Pozsonyi Közlekedési Vállalaton (DPB) kívül az Arrivára és a vasúttársaságra (Železničná spoločnosť Slovensko) is – tette közzé honlapján az ITS BK.

A büntetés alapösszege a jegy árával együtt júliustól 111,10 euró lesz. Aki a helyszínen, vagy tíz munkanapon belüli kifizeti a kiszabott bírságot, annak 81,10 eurót kell fizenie.

Jelenleg az ITS BK közlekedési szabályzata szerinti a bírság alapösszege a viteldíjjal együtt 89,90 euró. 20. munkanapon belül kifizetve 69,90, a helyszínen fizetve 49,90.

Július 1-jétől szinte valamennyi menetjegy ára átlagosan 20 százalékkal emelkedik, kivéve a hat és 18 év közötti gyerekeknek és fiataloknak szóló jegyeket, ezek ára nem változik. Az áremeléseket a megnövekedett költségekkel, az inflációval és az önkormányzatok bevételkiesésével indokolták.

TASR