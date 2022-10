Nemcsak "nácitlanítani", de "sátántalanítani" is akarja az orosz vezetés Ukrajnát

Új fordulatot vett a putyini propaganda.

Fotó: Pixabay/illusztráció

Vlagyimir Putyin egyik legelső indoka Ukrajna megtamádására az volt, hogy az ukrán vezetés tele van náci tagokkal, ezért az országot "nácitlanítani" kell.

A 444 számolt be róla, hogy most egy új szó is megjelent a putyini propagandagépezetben, méghozzá a "sátántalanítás".

Olekszij Pavlov az orosz Biztonsági Tanács titkára az aif.ru oldalnak írt cikkében a következőket írja:

„Úgy vélem, hogy a "különleges katonai művelet" folytatásával egyre sürgetőbbé válik Ukrajna sátántalanítása, vagy ahogy Ramzan Kadirov csecsen köztársasági vezető találóan fogalmazott, „teljes desátánizációja”.

Továbbá, hogy a „Sátán Egyháza”, ami „elterjedt Ukrajnában, egyike az Egyesült Államokban hivatalosan bejegyzett vallásoknak”.

Szerinte:

„Az egyik cél az ukránok elméjének megreformálása, a kényszerítés az évszázados hagyományok elhagyására, az ortodox hitet, az iszlámot és a judaizmust hordozó valódi értékek betiltása. A hálózati manipuláció és a pszicho-technológiák segítségével az új hatóságok Ukrajnát államból totalitárius hiperszektává változtatták”

Pavlov azt is megjegyzi, hogy az ukrán politikusok is tagjai a hiperszektának - jelentsen ez bármit is - akiknek nézetei ellentétesek a normális emberek nézeteivel.



(444, TASZSZ)