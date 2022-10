Nemcsak Počiatek, de a Smer egykori pénztárosa is milliós villát birtokol a francia riviérán!

"Bonjour, maffia!" - üzente 2020 januárjában Igor Matovič, aki még a választások előtt társaival az OĽaNO-ból elutazott Cannes-ba, és kiragasztotk egy cetlit Ján Počiatek korábbi smeres közlekedésügyi, még korábbi pénzügyminiszter ottani villájára, hogy ez az ingatlan a szlovák állam tulajdona lesz. Akkor még nem lehetett tudni, most viszont a SME kiderítette, hogy nemcsak Počiatek birtokol villát a francia riviérán, de nem messze tőle a Smer egykori pénztárosa, Počiatek korábbi államtitkára, Viktor Stromček is.

Stromček a politikában az SDĽ-es Peter Weiss asszisztenseként kezdte. A pártot annak idején elnyelte a Smer. Az első Fico-kormány idején, 2006 és 2010 között a parlament irodavezetője volt Pavol Paška akkori házelnök mellett. Paška emberének tartották, akinek nem mellesleg közvetlen kapcsolata volt olyan smeres oligarchákkal is, mint Miroslav Výboh. 2010-től lett parlamenti képviselő, 2012-től pedig közlekedésügyi államtitkár, de dolgozott a harmadik Fico-kormányban az ipari parkokat előkészítő kormánybiztosként is. 2018-ban Ján Richtert váltotta a Smer pártigazgatói posztján.

Még a parlament elnökének jobbkezeként jelentős befolyással bírt a pozsonyi vár rekonstrukciójára, amit a Juraj Široký-féle Váhostav végzett el meglehetősen magas áron. Kormánybiztosi tevékenysége eredményének tartják, hogy a Jaguar Land Rover Szlovákiába hozta a termelését. Ugyanakkor az ipari park előkészítését versenypályázat nélkül végezte az állami MH Invest, a megrendelést pedig a Miroslav Výbohhoz közeli Doprastav végezte.

A SME írása szerint a politikában való ténykedése alatt, illetve abból származóan csupán mintegy negyedmillió eurós vagyonra tehetett szert, ugyanakkor vannak részesedései magáncégekben is.

A francia riviérán fekvő Nizzában (Nice) pedig egy 5 millió euró értékű telket és villát birtokol.

A lap francia forrásból szerzett dokumentumai szerint Viktor Stromček a tulajdonosa a Les Petits Arbres (franciául kicsi fákat jelent, akár csak Stromček neve egyes számban) nevű, monakói bejegyzésű cégnek, és közvetlenül ennek a cégnek a tulajdona a másfél hektáros terület, rajta két házzal és medencével. A cég a nyilvánosan hozzáférhető adatok szerint ingatlanok bérbeadásával foglalkozik.

A SME telefonon kereste meg Stromčeket, aki francia számáról hívott vissza. A lap állítása szerint nem járult hozzá a beszélgetés rögzítéséhez és azt is közölte, nem látja abban a közérdeket, hogy erről cikkezzen az újság. Annyit árult el, "közismert, hogy családja 13 éve Franciaországban él".

A másfél hektáros telken lévő ház alapterülete 185 négyzetméter. Ezen kívül található ott egy 57 négyzetméteres vendégház és a medence mellett ún. pool house.

A Les Petits Arbres nevű céget 2018. december 17-én jegyezték be, pont azon a napon, amikor az ingatlant megvásárolták, tehát értelemszerűen erre a célra jöhetett létre - írja a SME. A francia teleknyilvántartás szerint 2 705 320 euróért vásárolták. A cég dokumentumaiból kiderül, hogy ma 5 millió euróra becsülik az értékét, és az is, hogy Stromček ott él.

A SME cikke szerint Stromček a politikában való ténykedésével, vagyonbevallásai szerint 246 ezer eurót keresett, ugyanakkor a Cez čiaru nevű műsor szerint vállalkozói tevékenységének köszönhetően is szert tehetett némi vagyonra, ami viszont a hozzáférhető adatok szerint nem lehetett több 900 ezer eurónál, amit viszont a vagyonbevallásában nem tüntetett fel. A műsorba elmondta emellett, hogy részvények eladásából és a cégei nyereségéből is származott bevétele.

Stromček gyakran használja cégei megnevezésénél a saját neve idegen nyelvű verzióját. A francián kívül van egy Little tree (kicsi fa) nevű cége is, amely nem mellesleg egy 8 millió eurós hitelt is szerzett Stromček egy ismerőse számára a Zoznam.sk nevű portál megvásárlására.

A SME megjegyzi, hogy Stromček pillanatnyilag egyetlen, a NAKA által folytatott nyomozásban sem szerepel gyanúsítottként.

