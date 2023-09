A német kancellár kocogás közben úgy orra bukott, hogy most inkább kalóznak néz ki

Ahogy arról beszámoltunk, a német politikus a hétvégén futás közben elesett, és zúzódásokat szenvedett az arcán, ezért le kellett mondania néhány találkozóját a hétvégén. Hétfőn aztán a közösségi oldalára kiposztolta az EU legnagyobb államának kormányfője, hogyan fest a horzsolásait némileg takaró szemkötőjével.

A kancellár - vagy a stábja - a humorérzékét nem vesztette el, mert Scholz bejegyzésében az is szerepel, alig várja, hogy megtekinthesse az idevágó mémeket.

A selection of memes about the new look of Olaf #Scholz pic.twitter.com/zbuhTDBVpz