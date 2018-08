Nemhogy a süllyesztőbe, a csúcsra törhet a problémás Curtis

A felkérés még a mostani konfliktus előtt érkezett, de a Bors szerint azért is van külön jelentősége, mert Majka vádjai után Curtisnek össze kell kapnia magát, ahogy a lap fogalmaz, „ősztől több héten át kell majd időben érkeznie és a maximumot nyújtania élőben”.

A Bors megszólaltatta a témában Curtist, aki azt mondta, teljes erőbedobással készül majd az élő produkciókra, amelyek „ko­moly testi és szellemi jelenlétet igényelnek”. Bár Curtis már hónapok óta tárgyalásban volt a TV2-vel, a csatorna a mostani botrány ellenére is úgy döntött, hogy megadja az esélyt a rappernek. A TV2 sajtóosztálya közölte, hogy bizalommal fordulnak a zenész felé, de mint a legtöbb élő műsor esetében, most is van B tervük, így ha valamelyik szereplőt helyettesíteni kell, arra is fel vannak készülve.

hvg.hu