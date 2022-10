Nemrég még tagadta, most Irán bevallotta, hogy szállított drónokat az oroszoknak az ukránok ellen

Az iráni vezetés már egy ideje tagadja, hogy az oroszok iráni drónokat vetnének be az ukránok ellen. Most a Reuters hírügynökség két iráni tisztviselőre és két iráni diplomatára hivatkozva azt állítja, hogy az ország drónokat és rakétákat adott el az orosz vezetésnek.

A hírügynökség szerint a drónok és rakéták szállításáról maga az ország első alelnöke, Mohammad Mohber állapodott meg október 6-án Moszkvával.

Irán nemcsak harci eszközök leszállításában segít, kiképzőket is küldött Oroszországba, illetve a harctérre. Egyes hírek szerint már gyárakat is létesített Oroszországban, ahol az oroszok maguk is előállíthatják majd a drónokat, amelyeket Ukrajna ellen vethetnének be.

"Az oroszok több drónt kértek, és olyan, feljavított pontosságú rakétákat, mint a Fateh és a Zolfahar" - mondta a Reutersnek egy iráni diplomata.

Az EU és az USA is kilátásba helyezte, hogy szankciókat vetnének ki az országra.



(Reuters)