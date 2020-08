Nemzetek Ligája - Néhány mérkőzést semleges helyszínen rendezhetnek

A koronavírus-járvány hatására néhány mérkőzést semleges helyszínen rendezhetnek a labdarúgó Nemzetek Ligájában.

-illusztráció- (Fotó: AP)

A Reuters brit hírügynökség értesülései szerint az esetleges helyszínváltozásokról a Bajnokok Ligája jövő vasárnapi fináléja előtt határoz az európai szövetség (UEFA). A döntésnél figyelembe veszik, hogy Európa-szerte hogyan áll a vírushelyzet és milyen óvintézkedések vannak életben, mivel szeretnék elkerülni, hogy az utolsó pillanatokban kelljen törölni a találkozókat. Az UEFA a múlt héten kijelentette: szoros együttműködésre számít a válogatottakkal a nehéz helyzetben, amikor a semleges helyszínen történő meccsrendezést sem szabad kizárni a lehetőségek közül.

Az UEFA jelenlegi szándékai szerint valamennyi találkozót zárt kapuk mögött rendeznék, ám néhány ország részéről - ahol a járványügyi helyzet kedvezőbb - felvetődött az igény, hogy ha korlátozásokkal is, de engedhessenek be szurkolókat. Magyarország mellett Lengyelországban engedélyezett a drukkerek belépése a futballstadionokba és Franciaországban, valamint Svájcban is rendeztek már néhány találkozót korlátozott nézőszámmal.

Nehezíti az UEFA helyzetét, hogy miközben a 2019/20-as európai kupaidény záró tornái zajlanak - a Bajnokok Ligája Portugáliában, az Európa-liga Németországban ér véget -, addig párhuzamosan el kellett kezdeni ezen sorozatok előselejtezőit a következő szezonra. Így a járvány miatti további csúszás jelentős hatást gyakorolhatna a versenynaptárra, ennek jegyében dőlt el játék nélkül a BL előselejtezőjének döntője, azt követően, hogy a koszovói FK Drita két játékosa is pozitív koronavírus-tesztet produkált az ír Linfield elleni meccs előtt.

Görögország, Ciprus és Lengyelország mellett Magyarország is ajánlatot tett semleges helyszínű rendezésre az UEFA égisze alá tartozó tétmérkőzésekre, amennyiben a világjárvány miatt azokra az eredeti helyszínen nem kerülhet sor.

A Nemzetek Ligája első két fordulóját szeptember 3. és 8. között rendezik a kontinens valamennyi nemzeti csapatának részvételével - a magyar válogatott 3-án a törökök ellen idegenben, 6-án az oroszok ellen hazai pályán játszik.