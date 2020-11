Nemzetek Ligája: A portugálok vereségével nem lesz címvédés

A címvédő portugál labdarúgó-válogatott egygólos vereséget szenvedett a világbajnok francia csapattól, amely így az utolsó forduló eredményeitől függetlenül megnyerte a csoportját a Nemzetek Ligája élvonalában.

Fotó: AFP

A két együttes - melyek a jövő nyári Eb-n a magyarokkal szerepelnek azonos csoportban - egyaránt tíz ponttal várta a találkozót, így az N'Golo Kante góljával győztes franciák három ponttal elhúztak a riválisuktól, ráadásul mivel októberben gól nélküli döntetlen született, így az egymás elleni eredményeknek köszönhetően meg is nyerték a négyest. Ez azt is jelenti, hogy az Európa-bajnok portugálok a Nemzetek Ligájában nem védhetik meg a címüket, mert a Franciaország jutott a jövő őszi négyes döntőbe. A két nemzeti együttes június 23-án a Puskás Arénában is megküzd egymással az Eb csoportkörének harmadik fordulójában, illetve előtte mindkettő szintén Budapesten csap össze a társházigazda magyarokkal is.

A kvartett másik találkozóján a világbajnoki ezüstérmes horvátok 2-1-re kikaptak Svédországban, így még nem dőlt el, melyik gárda esik ki a másodosztályt jelentő B divízióba.

Keserédesre sikerült a csapatkapitány Sergio Ramos rekorddöntése a spanyol válogatottban. A Real Madrid védője 177. alkalommal öltötte magára a címeres mezt, ezzel az olasz Gianluigi Buffon európai válogatottsági csúcsját múlta felül, csakhogy a Svájc ellen 1-1-es döntetlennel záruló mérkőzésen két büntetőt is kihagyott.

A világ- és kétszeres Európa-bajnok Ramos 2005-ben mutatkozott be a spanyol együttesben, és a 2008-as kontinensbajnokságot megnyert csapatból már csak ő a keret tagja. A 34 éves futballista a közelmúltban kijelentette, hogy a jövő nyárra halasztott Európa-bajnokságon, sőt a tokiói olimpián is szeretne pályára lépni.

A spanyolok pontvesztésével a németek átvették a vezetést a négyesben, mivel hazai pályán hátrányból fordítva Timo Werner duplájának is köszönhetően 3-1-re legyőzték az ukránokat.



Nemzetek Ligája, 5. forduló:

A divízió:

3. csoport:

Svédország-Horvátország 2-1 (2-0)

Portugália-Franciaország 0-1 (0-0)

Az állás: 1. (és négyes döntőbe jutott) Franciaország 13 pont, 2. Portugália 10, 3. Horvátország 3 (7-13), 4. Svédország 3 (3-9)



4. csoport:

Svájc-Spanyolország 1-1 (1-0)

Németország-Ukrajna 3-1 (2-1)

Az állás: 1. Németország 9 pont, 2. Spanyolország 8, 3. Ukrajna 6, 4. Svájc 3





C divízió:

1. csoport:

Ciprus-Luxemburg 2-1 (1-1)

Azerbajdzsán-Montenegró 0-0

Az állás: 1. Montenegró 10 pont, 2. Luxemburg 9, 3. Azerbajdzsán 5, 4. Ciprus 4



D divízió:

1. csoport:

Lettország - Feröer-szigetek 1-1 (0-0)

Málta-Andorra 3-1 (0-1)

Az állás: 1. Feröer-szigetek 11 pont, 2. Málta 8, 3. Lettország 4, 4. Andorra 2

2. csoport:

San Marino-Gibraltár 0-0

Az állás: 1. Gibraltár 7 pont/3 mérkőzés, 2. Liechtenstein 4/3, 3. San Marino 2/4



MTI