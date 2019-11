Nemzeti gyásznap van ma, módosul a tévék műsora is

Mint ismert a Nyitragerencsér (Nitrianske Hrnčiarovce) község kataszterében történt szörnyű balesetben 12 személy a helyszínen életét vesztette, közülük négyen gyerekek: egy Nyitra és Aranyosmarót között menetrend szerint közlekedő, javarészt isklásokat szállító autóbusz és egy kavicsot szállító teherautó karambolozott az első osztályú 65-ös úton. Ez Szlovákia történetének egyik legtragikusabb közlekedési balesete.

Az állami jelképekről szóló törvény értelmében nemzeti gyászt a kormány hirdethet az államfő, a parlament elnöke, vagy a miniszterelnök halála esetén. Akkor is élhet ezzel a jogával, ha egy olyan személy halála, aki rendkívüli hatást gyakorolt a közéletre, társadalmi megrendülést vált ki, vagy ha Szlovákia területén, illetve a határain túl több áldozatot követelő, szintén országos megrendülést kiváltó tragédia történik.

Nemzeti gyásznapon a törvény tiltja a szerencsejátékot, ezért a Tipos irodái is zárva lesznek pénteken. A televízós műsorok is változnak ma: az RTVS, a Markíza és a Joj TV is jelezte, a mára betervezett vidámabb programjaikat leveszik a műsorról. Még a pénteken esedékes hokimeccseket is érinti a gyásznap: a Tipsport Liga mérkőzései előtt egyperces néma csenddel tisztelegnek az elhunyt áldozatok emléke előtt.

Szlovákiában eddig kilenc alkalommal hirdettek nemzeti gyásznapot, legutóbb 2016-ban, a Szlovák Köztársaság első elnöke, Michal Kováč halála miatt. A szerdaihoz hasonló tragikus baleset miatt utoljára 2009-ben tartott Szlovákia nemzeti gyásznapot, miután egy garamszécsi (Polomka) vasúti átkelőn vonattal ütközött össze egy autóbusz, és tizenketten meghaltak.

TASR