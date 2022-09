Nemzetközi együttműködés a jobb minőségű kisebbségi törvényekért a szlovák parlamentben

Szlovákia történetében először nincs a parlamentben a kisebbségeket képviselő párt. Erre a helyzetre reagál a Kisebbségek Barátai Parlamenti Munkacsoport (KBPM), amely a téma szakértőit köti össze a kisebbségek iránt érdeklődő parlamenti képviselőkkel.

Fotó: Bél Mátyás Intézet

A munkacsoport már több, mint egy éve dolgozik, és eddig több mint 40 olyan törvényt véleményezett, amely a kisebbségek életét érinti. A KBPM munkáját mostantól egy nemzetközi partner, az Association for the Study of Nationalities (ASN – Kisebbségkutató Szövetség) segíti majd, amely kisebbségi jogi szakértők nemzetközi hálózata.

„Nagyon fontos, hogy Szlovákiában olyan kisebbségi jogi törvények legyenek, amelyek lehetővé teszik az ország minden polgárának a nyugodt, jó minőségű életet. A kisebbségek védelme minden kormány kötelessége, és ez nem lehet a mindenkori politikai kurzus kérdése. A KBPM azért jött létre, hogy megerősítse a kisebbségeket érintő törvénykezés minőségét. Tíz, a kisebbségi jogok terén tapasztalt csúcsszakértő alkotja, beleértve korábbi és jelenlegi kormánybiztosokat. A parlamentben pedig kormánypárti és ellenzéki képviselők közös csoportjával dolgozunk. Az ASN nemzetközi hálózatának bevonásával tanácsainkat és elemzéseinket nemzetközi jó gyakorlatokkal tudjuk kiegészíteni, és inspirálni a szlovákiai közbeszédet azokkal a jó gyakorlatokkal, amik máshol már működnek” – mondta Ravasz Ábel, a Bél Mátyás Intézet elnöke és a munkacsoport egyik alapítója.

„A kisebbségi jogok a jogállamiság minőségének fokmérői. Felesleges konfliktusokat okozunk, ha elhanyagoljuk őket. Az ASN már évek óta figyelemmel kíséri a kisebbségi jogok helyzetét a nemzetközi összehasonlításban, de most először fogunk együttműködésbe egy konkrét ország jogi helyzetének monitorozásának érdekében. Számunkra ez egy érdekes modell, és bízom benne, hogy pozitív eredménye lesz a jogalkotás szempontjából. Szakértői hálózatunk nemzetközi összehasonlító perspektívában tudja elemezni a szlovákiai fejleményeket. Az összehasonlítás nagyon fontos annak érdekében, hogy objektív képet kapjunk a kisebbségek helyzetértől, és hogy utána javítani is tudjuk rajta” – mondta Florian Bieber, a Kisebbségkutató Szövetség elnöke.

„Hosszútávú célunk a kisebbségi téma függetlenítése a politikától, ami eddig részben sikerült, részben nem. Hivatalom részéről több jogi javaslatot is előkészítettünk, beleértve a kisebbségek jogállását szabályozó törvény javaslatát. Üdvözlöm a KBPM munkáját, hiszen szakmai minőséget és nemzetközi szakértőket hoznak a témába. Örülök, hogy az ASN bevonásával olyan témák kerülnek a szlovákiai térbe, amelyek a szélesebb nemzetközi diskurzus részét is képezik” – mondta Bukovszky László, kisebbségügyi kormánybiztos.

Együttműködésük keretén belül a következő hónapokban a KBPM és az ASN több kulcspontosságú kisebbségpolitikai témát is feldolgoz. Az első közös találkozóra Pozsonyban került sor, Florian Bieber részvételével, témái a kisebbségek elismerése, a kisebbségi képviselet és a kisebbségek demokratizálása voltak. Az együttműködés partnere az USA pozsonyi nagykövetsége.



