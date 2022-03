Nemzetközi koncert lesz Ukrajna megmentéséért, a Sziget is csatlakozott

Több mint 20 európai ország összefogásával nemzetközi jótékonysági koncertmaratont szerveznek Ukrajna megmentéséért, melyhez Magyarországról a Sziget csapata is csatlakozott - közölte a Sziget Sajtóiroda pénteken az MTI-vel.

Fotó: AP/TASR

A közlemény szerint március 27-én rendezik meg a #StopWar elnevezéssel a koncertet - több mint 50 nemzetközi híresség, zenész, előadó támogatásával és részvételével. A Sziget a monstre koncert adását streameli a saját felületén.

A koncert vasárnap, közép-európai idő szerint 17 óra 30-kor kezdődik Varsóban, olyan világhírű zenekarok és művészek közreműködésével, mint az Imagine Dragons, a Nothing But Thieves, a Fatboy Slim, Craig David vagy a Brainstorm. A #StopWar koncert követhető lesz a Sziget Facebook-oldalán is.

"A világ egységére és szolidaritására most nagyobb szükség van, mint valaha. Ez a kezdeményezés arra törekszik, hogy tovább erősítse a nemzetközi közösséget az orosz terjeszkedéssel szembeni ellenállásban" - írják a közleményben a #StopWar szervezőit idézve.

(MTI)