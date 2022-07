A népszerű autóversenyző odaszólt Varga Juditnak a homofób törvény miatt

Sebastian Vettel, aki nemrég bejelentette visszavonulását, nem hagyta szó nélkül a magyar igazságügyi miniszter, Varga Judit egyik korábbi megjegyzését.

Fotó: TASR/AP, Facebook

A történet akkor vette kezdetét, amikor a magyar parlament elfogadta az úgynevezett "pedofil-törvényt" amelybe, a kritikus hangok szerint, számos melegellenes módosítást csempésztek bele.

Több nemzetközileg is ismert énekes, színész és sportoló is felszólalt a törvény ellen, többek között Lewis Hamilton és Sebastian Vettel autóversenyzők is. Sőt utóbbi a Magyar Nagydíj előtt tartott sajtótájékoztatóján szólt be a magyar államvezetésnek. A négyszeres világbajnok akkor már a megérkezése pillanatában felhívta magára a figyelmet, hiszen szivárványmintás cipőt vett fel.

"Mindenkinek szabadon kéne megválasztania azt, mit szeretne kezdeni magával, éppen ez lenne az egész lényege. Nyomasztónak tartom, hogy egy olyan ország, amelyik az Európai Unióban van, ilyen törvényt hoz."

- nyilatkozta egy évvel ezelőtt Vettel.

Varga Judit sem hagyta szó nélkül a két autóversenyző megszólalásait. Például ezt írta Hamiltonnak:

"A cipész maradjon a kaptafánál, a FORMA 1-es pilóta pedig az autóversenyzésnél."

Az idei Magyar Nagydíj előtt ismét feltették Vettelnek a kérdést: mi a véleménye arról, hogy például Varga szerint egy pilótának nem kéne foglalkoznia más ügyekkel.

"Nyilvánvalóan ezt egy olyan ember mondja, aki parancsolgat másoknak, és megmondja, mit csináljanak az emberek. Ezért nem meglepő, hogy az ő szemében nem emberek vagyunk, hanem csak autóversenyzők. Szóval ő azt gondolja, csak versenyeznünk kellene, ahogy a rendőröktől is valószínűleg azt várja, hogy azokat tartóztassák le, akik szerinte letartóztatást érdemelnek... nem tudom"

- mondta a riporternek a visszavonult sportoló.

(Blikk.hu)