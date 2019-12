Nevet változtat a Selye János Egyetem Gazdaságtudományi Kara

Összhangban a Törvénytár felsőoktatási intézményekről és egyes törvények módosításáról szóló, 131/2002 számú, többször módosított törvényének 9. § 1. bek. b) pontjával, 2020. január 1-jei hatállyal a kar neve magyarul Gazdaságtudományi és Informatikai Kar lesz, amelyet a Kar Alapszabályzatában a Kar Akadémiai Szenátusa rögzíti majd.

A komáromi egyetem gazdaságtudományi karán eddig sem csupán gazdaságtudományi képzés folyt. Az alapképzésben csaknem ugyanannyi hallgató iratkozott alkalmazott informatika tanulmányi programra, mint a gazdaságtudományi programokra. Az informatika oktatása terén való fejlődés, a kiváló tudományos eredmények és a robotikai központ fejlődése ráerősített az új tanulmányi programok akreditációjára. Ezzel a kar most kapott jogot az alkalmazott informatika mesteri képzés szeptembertől való elindítására, melyre a diákok már 2020-ban jelentkezni tudnak.

A kar vezetése azt gondolja, hogy az informatika továbbra is húzóágazata marad a gazdaságnak. A Gazdaságtudományi és Informatikai Kar elnevezéssel rá kívánnak mutatni, hogy a régiónkban is egyre hangsúlyosabb szerep jut az informatika oktatásának, ami kiváló karrierlehetőséget biztosít a Selye János Egyetem végzős hallgatóinak is.

