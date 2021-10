Neymarnak a katari lehet az utolsó világbajnoksága

Neymarnak a jövő évi katari világbajnokság lehet az utolsó, amint azt egy Twitteren megosztott interjúban fejtegette a brazil futballsztár.

Fotó: TASR/AP

Vasárnap jelent meg a DAZN előfizetéses online sportcsatorna oldalán a "Neymar Jr. and the Line of Kings" című film, amelyet a brazil csatár életéről forgattak. Ebben úgy fogalmaz: a vb után "mentálisan nem biztos, hogy képes leszek a labdarúgással foglalkozni". Hozzátette, megtesz mindent azért, hogy teljesüljön gyerekkori álma, és megnyerjék a világbajnokságot.

A Paris Saint-Germain játékosa - aki 2017-ben máig világcsúcsot jelentő 222 millió euróért igazolt a francia fővárosba - nincs megelégedve azzal, ahogyan hazájában bánnak vele. A helyi média a szeptemberi, Chile elleni vb-selejtező után azt írta róla, fizikailag "nincs jó formában", ezért a következő edzésen félmeztelenül sétálgatott, hogy bizonyítsa ennek ellenkezőjét.

A szeptemberi, Peru elleni találkozón Neymar 12. alkalommal talált a kapuba vb-selejtezőn, ezzel megdöntötte Romário rekordját. A válogatottban eddig 69-szer volt eredményes, így nyolc gólra van Pelé csúcsától.

Neymar eddig két világbajnokságon vett részt, 2014-ben a negyeddöntő után gerincsérülés miatt nem játszhatott a németek elleni, 7-1-es vereséggel végződött mérkőzésen. Négy év múlva a nyolc között búcsúzott a brazil válogatottal, akkor erősen kritizálták reakcióit a vele szemben elkövetett szabálytalanságok miatt.

Neymar 2013-ban megnyerte Brazíliával a Konföderációs Kupát, és a 2016-os riói olimpián is aranyérmet szerzett.



MTI