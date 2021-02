Nincs elég oltóanyag Komáromban

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) rámutatott az oltási program hiányosságaira és aránytalanságaira. Állásfogalalásukban arra kérik az egészségügyi minisztériumot, hogy egyenlő arányban ossza szét az oltóanyagot az egyes régiók között.

Fekete Irén, az SZMPSZ elnöke szerint az egyik probléma, hogy az 55 évnél fiatalabb pedagógusoknak először kerületi városokba kellett utazniuk az oltásért:

„Tudjuk, hogy voltak járási székhelyek, ahol megtörtént az oltás – például Liptószentmiklóson vagy Alsókubínban. Véleményünk szerint ez kivétel volt“ – mondta Fekete Irén.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere hozzátette, hogy amikor végre elkezdődött a pedagógusok oltása regionális szinten is, egy újabb hiányossággal szembesültek:

„Komáromban az elmúlt másfél hétben nem tudtak új oltást adni és legfrissebb információink alapján még másfél hétig nem is lesz erre lehetőség. Csak az átoltásokra kerül sor. Az viszont látható, hogy egyes régiókban jelenleg is folyik az oltás.“

Jelenleg az 55 év feletti pedagógusok számára a megfelelő oltóanyag továbbra is csak a kerületi városokban hozzáférhető.

Feket Irén szerint értelmetlen a pedagógusok gyakran fekete zónákban történő beoltása és utaztatása, amikor a szakemberek véleménye szerint a mobilitás csökkentése lenne a cél. Ennek ellenére

az idősebb tanároknak Nyitrára, sok esetben Besztercebányára kell utaznia a vakcináért.

Hozzátette, ez nem csak a magyar pedagógusokra érvényes, számos szlovák pedagógus is nagy távokat kényszerül megtenni.

Ezt igazolta Keszegh Béla polgármester is:

„Többen Nyitrára vagy Besztercebányára utaztak, miközben Nyitra fekete régió. Konkrét esetekről tudok, amikor két óra sorbanállás előzte meg az oltást. A Komensky utcai alapiskolából tegnap is három pedagógus Besztercebányára utazott, ahol Moderna oltást kapott.“

Az SZMPSZ a szakszervezetek azon álláspontját is támogatja, miszerint az iskolák, oktatási intézmények nem pedagógus alkalmazottait is be kellene oltani – az étkezdék dolgozóit és a technikai alkalmazottakat is.

Az SZMPSZ arra kérte az egészségügyi minisztériumot, hogy egyenlő arányban ossza szét a vakcinát az egyes régiók között, csökkentve ezzel a pedagógusok veszélyeztetettségét.

