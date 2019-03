Nincs elégséges bizonyíték arra, hogy Trump összejátszott az oroszokkal

A tárcavezető tájékoztató levelében tudatta a törvényhozókkal azt is: a különbizottság "nem talált elégséges bizonyítékot" arra, hogy Donald Trump amerikai elnök akadályozta volna az igazságszolgáltatást.

A Donald Trump 2016-os választási kampányának munkatársai és Oroszország közötti esetleges összejátszást vizsgáló különleges bizottság vezetője, Robert Mueller péntek délután adta át jelentését William Barr igazságügyi miniszternek, aki washingtoni idő szerint vasárnap délután küldött a jelentés tartalmáról tájékoztató levelet a törvényhozóknak. A tárcavezető nem a teljes jelentést küldte meg a törvényhozóknak, hanem csupán tájékoztatást adott annak legfőbb megállapításairól.

A jelentésre adott első reakciójában Donald Trump a floridai Mar-a-Lagóban újságíróknak nyilatkozva leszögezte: nem volt összejátszás Oroszországgal, nem történt meg az igazságszolgáltatás akadályozása, a felmentés totális. Az elnök hozzátette: szégyen, hogy az országnak keresztül kellett mennie ezen a vizsgálaton.

No Collusion, No Obstruction, Complete and Total EXONERATION. KEEP AMERICA GREAT!