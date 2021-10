Nincs gáz: van elég gáz az országban, és villanyáram is lesz elegendő, de ha kell, Sulík otthon kicsavarja a villanykörtét a helyéről

A villanyáram és a gázárak növekedése miatt a gazdasági miniszter igyekezett mindenkit megnyugtatni, hogy ura a kialakult helyzetnek. A lényeg, hogy a maga összefüggéseiben lássuk a kérdést.

Richard Sulík az áram megugró árával kapcsolatban elismételte még az augusztusban elhangzott szavait, miszerint a villanyszámla jövőre havonta 3-4 euróval, azaz éves szinten kb. 30-40 euróval lehet magasabb egy átlagos háztartás számára. Mivel az országban elegendő áramot termelnek, a miniszter reméli, hogy 2023-ra stabilizálódnak az árak.

Ami a szintén elszálló gázárakat illeti, Sulík ezzel összefüggésben is derűlátó. Úgy véli, Szlovákiában

a gáztározók töltöttségi szintje magas, eléri a 74 százalékot, ami azért nagy szó, mert az utóbbi években jócskán bővítették a tározók kapacitását.

Az országba a szerződéseknek megfelelő mennyiségű gáz érkezik az orosz Gazprom cégtől. Emlékeztetett arra, hogy tavaly 21 euró felett járt a gáz ára 1 megawattért, aztán idén ez lecsökkent 16 euróra, és jövőre felugrik 22 euróra, tehát visszapattan oda, ahol 2020-ban volt. Közben meg Sulík szerint nem szabad elfelejteni, hogy az átlagbérek azóta emelkedtek is. Hozzátette, ha idén nem csökkentették volna az árakat, jövőre nem kellett volna megemelni azokat.

A piacról távozó Slovakia Energy cég ügyfeleinek sem kell tartaniuk semmitől sem, mivel ugyanazért az összegért férnek majd hozzá a gázhoz és a villanyáramhoz, mint a lakosság azon része, akikhez az szabályozott áron jut el.

Sulík egy kérdésre reagálva elutasította, hogy tanácsot adjon a lakosságnak, hogyan viselkedjen ebben a helyzetben, amikor minden energiahordozónak megugrott az ára. Helyette inkább elmondta, ő mit tesz otthon, ha a gyerekei feleslegesen hagyják bekapcsolva a lámpát. Először jön a felemelt ujj "politikája", aztán, ha az nem célravezető, beszél a fejükkel, és ha az sem segít, akkor majd kitekeri a villanykörtét a foglalatból.

A világpiacon az áremelkedést továbbra is a globálisan szűkös kínálat okozza, míg a kereslet változatlanul nő. Ázsia továbbra is felvásárolja az elérhető cseppfolyósított földgáz (LNG forrásokat, ami miatt Európába az előző évi LNG-mennyiség 75 százaléka érkezik. A Portfólió felhívta a figyelmet arra, hogy ami most a gázpiacon történik, az a tökéletes vihar, amit a koronavírus járványt követő fellendülés által generált kereslet és a szűkös kínálat okozott a globális gázpiacon. Átmeneti hiány keletkezett az ellátásban és vannak logisztikai problémák, amik bár enyhülni kezdtek, de a jövő évig nem fognak megoldódni, így a következő hónapokban az időjárástól függünk.

Október első hetében odáig fajult az energiaválság, hogy az európai földgázárak teljesen elszabadultak, ami egészen addig tartott, amíg Vlagyimir Putyin ígéretet nem tett rá, hogy növeli a gázszállítást Európába. Aztán miután Oroszország a megmentő szerepében Európa segítségére sietett és felajánlotta, hogy növeli a földgázszállítást a piacok stabilizálása érdekében, egy dolog világossá vált elemzők szerint: az, hogy az európai energiapiac most nagyrészt Oroszország kegyeitől függ.

(sp)