Nincs gyilkosság dunaszerdahelyi maffiózók nélkül: Roháč lőtt, majd eltekert

Roháč arról beszélt, hogy a megbízást az ukrán maffiától kapta, a dunaszerdahelyi bűnözői csoport közvetítésével, és a gyilkosságot 15 ezer márkáért hajtotta végre.

Szerinte a vallomását támasztja alá, hogy csak az elkövető, vagyis ő tudhatja, hogy a nyomozók nem találtak töltényhüvelyt a helyszínen. A hüvely ugyanis abban a nejlonszatyorban maradt, amellyel "álcázta" a hangtompítós pisztolyt.

Egy alvilági körökből származó ismerőse, Hamala József kereste meg a megbízással - folytatta -, egyetlen feltétele az volt, hogy csak bűnöző lehet az áldozat. A kiszemelt időpont előtt Hamala Budapestre hívta és elvitte a tetthelyre.

Megálltak egy furgon mögött, amelyben több fegyver, köztük Kalasnyikov gépkarabély és hangtompítós pisztoly, valamint kerékpár és robogó is volt. A szűk hely miatt a biciklit és a pisztolyt választotta, majd várt a kedvező alkalomra. Akkor csapott le Prisztásra, amikor be akart szállni a Cherokee Jeep kocsijába. Mintegy fél méterről fejbe lőtte, majd eltekert a helyszínről. Még hallotta, hogy a férfi, aki Prisztással együtt szállt be az autóba (a később bűnsegédként elítélt Fazekas László) azt kiáltja, hogy a "kurva anyád".