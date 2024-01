Nincs itt semmi látnivaló, csak az oroszok megint a saját területüket bombázták (VIDEÓ)

Nem lettek sokkal pacifistábbak az oroszok az új esztendőben sem, ismét intenzív orosz rakéta- és dróntámadás érte kedden Ukrajna különböző részeit, melynek következtében négy ember meghalt, és legkevesebb 92 megsebesült. Sovány vigasz, hogy Moszkva zsoldosai nem tökéletes katonák, és egy kis robbanószer mindig jut orosz területre is. Most is így történt.

Oroszország december 31-e óta mintegy 170 iráni gyártmányú Sahid drónt, ezenkívül több tucatnyi, különböző típusú rakétát vetett be Ukrajna ellen. Kijevet több mint tíz erős robbanás rázta meg, köztük a belvárosi épületeket - jelentették nemsokkal korábban az AFP francia hírügynökség újságírói.

The aftermath of the Russian missile attack on Kyiv.



Several residential buildings and infrastructure objects damaged. People have been injured. Heavy smoke in some parts of the city.



: libkos pic.twitter.com/kuJ5Xs0JHq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 2, 2024

A főváros katonai vezetése szerint a rakéták a legkülönbözőbb kerületekben csapódtak be, lakónegyedekben is.

Russian Defense Ministry commented on today's massive shelling of Ukraine: "The goal of the strike has been achieved. All facilities were destroyed"



As usual the Russian Defense Ministry said they struck "at enterprises of the military-industrial complex of Ukraine."



: Kyiv,… pic.twitter.com/Kyonkc8Y9j — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2024

De rakétacsapások érték az északkelet-ukrajnai Harkiv városát is, ahol egy ember vesztette életét és 41 pedig megsebesült.

Úgy tűnik azonban, hogy az egyik Ukrajnát célzó rakéta az oroszországi Voronyezs régióban, Petropavlovka faluban landolt, mintegy 150 kilométerre az ukrán határtól.

It seems that one of the missiles aimed at Ukraine landed in Petropavlovka village, Voronezh region of Russia.



Voronezh region governor reported an "emergency descent of our ammunition in the Ostrogozhsky region," confirmed by Russian defense ministry. At least 7 houses damaged https://t.co/Ix71YuQifB pic.twitter.com/NxPwjNgj3F — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 2, 2024

Ezt az orosz védelmi minisztérium is megerősítette, hogy az érintett megye kormányzója lőszerek vészkioldásáról számolt be az Osztrogozsszkij régióban.

Ennek következtében legalább 7 ház megsérült.

Hasonló "baráti" balesetet már láttunk 2023-ban is, amikor például áprilisban az orosz légierő Szu-34-es vadászbombázója véletlenül eltalálta Belgorod város központját.

(Meduza/Nexta/MTI)