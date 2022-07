Nincs meleg víz a galántai kórházban, és a telefonok sem működnek rendesen – a felújítás okoz problémákat

Átépítéssel és műszaki hibával magyarázza az üzemeltető a galántai kórház üzemeltetési problémáit. A melegvíz-szolgáltatás a jövőben is akadozhat, egy ideig a teljes vízellátást le kell majd állítani. Az új sürgősségi betegellátó építése az év végéig tart, jövő év első negyedében fogadhatja az első betegeket. Az építését 2017 decemberében jelentették be.

Fotó: Paraméter/Svet Zdravia

A napokban több olvasó is megkereste a Paramétert azzal, hogy gyakran nincs meleg víz a galántai kórházban, egyes alkalmazottak azt is jelezték, hogy a belső telefonhálózat sem működik rendesen. A kórház üzemeltetője elismerte a hibákat, szerinte a felújítás okoz problémát.

„Májustól folyik az új sürgősségi betegellátó osztály kiépítése, ami üzemeltetési korlátozásokat okoz, ami ideiglenesen csökkentheti a kórházi kezelésre szorulók komfortját” – tájékoztatta a Paramétert Tomáš Kráľ, a kórházat üzemeltető Svet zdravia szóvivője.

Král szerint ezzel magyarázható a melegvíz-szolgáltatás akadozása is. „Ebben az időszakban tervezett ellátási szünetek vannak a melegvíz-szolgáltatásban” – válaszolta Kráľ. Szerinte azonban ezt úgy próbálják megoldani, hogy legalább minden kórházi osztály felében legyen meleg víz.

Várható azonban, hogy nemcsak a meleg, hanem a hideg víz sem fog folyni a csapokból.

„Elkerülhetetlen lesz a teljes vízellátás rövid ideig tartó leállítása az egész kórházépületben, ezt azonban az éjszakai órákra fogjuk időzíteni” – magyarázta a szóvivő. Kérik ezért a páciensek megértését és türelmét.

Az új sürgősségi osztály jövő év első negyedében kezdhet el működni, de az építkezés már idén decemberben befejeződik. „Az osztály kapcsolódik majd az új aneszteziológiai és intenzív multiterápiás osztályhoz” – tájékoztatott Kráľ. Szerinte az új osztály minőségi előrelépést jelent majd az akut fekvőbetegellátásban.

A szóvivő elismerte azt is, hogy egy ideig nem működött a belső telefonhálózat sem az intézményben. „Az építkezés idején egy váratlan esemény is történt. Megsérült a belső telefonhálózat, így egy ideig nem működtek a belső mellékvonalak. A hibát egy kórházi osztály kivételével gyorsan el tudtuk hárítani, de a kommunikációt segítette, hogy minden osztálynak van szolgálati mobiltelefonja” – magyarázta Kráľ. A kórház hamarosan új digitális telefonközpontot kap, és felújítják majd a telefonhálózatot is.

Az új sürgősségi osztály kiépítését már 2017 decemberében jelentették be, akkor három éves építési időszakkal számoltak. Az osztály létrehozására a kórház 3,1 millió eurónyi EU-s támogatást kapott.

- lpj -