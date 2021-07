Nincs mindig térerő, csak szabadság – a hétvégén NFGreen másodszor Bodakon

A járvány sújtotta elmúlt év legnehezebb hónapjait már vélhetően magunk mögött tudhatjuk, jól jön némi lazítás, különösen olyan, amely az összes receptorunkat jóllakatja, és hosszú időre elég kellemes emlékkel szolgál. Másodszor valósul meg az NFGreen fesztivál a bodaki vadászháznál július 2. és 5. között. A második két nap a gyerekeké. Kérdéseinkre a szervezők, Kovács Ákos és Tóth Lali, a gyerekprogramokkal kapcsolatban pedig Czuczor Nóra válaszolt. Program a cikk végén.

A tavalyi tavasz sem volt semmi, de a járvány idei súlyos pusztítása után mikor tudtatok egyáltalán gondolkodni azon, hogy megvalósulhat másodszor az NFGreen?

Lali: Mi nagyon optimisták vagyunk, így még tavaly decemberben beadtunk a fesztivál megvalósítására egy pályázatot a Kisebbségi Kulturális Alaphoz, melyet idén tavasszal meg is nyertünk. A szervezést a tavalyihoz képest picivel korábban tudtuk kezdeni, de még így sem elég korán, pláne, hogy egyikünk sem foglalkozik ezzel főállásban.

Szerintetek miért van szükség erre a fesztiválra (idén, illetve úgy általában)?

Több éven keresztül, mint társszervezők vettünk részt a Gombaszögi Nyári Tábor szervezésében, már akkor megfordult a fejünkben, hogy a Csallóköznek is lehetne egy saját, nem mainstream kultúrát közvetítő fesztiválja. Mivel az NFG klub nyáron zárva tart, jó ötletnek tűnt egy, a klub szellemiségéhez hasonló szabadtéri mini fesztivál megszervezése.

Az alternatív programok/zenék iránt érdeklődők bizonyára tudják, miről van szó, de miért lehet érdekes szerintetek az NFGreen bárki más számára is?

Ákos: Az NFGreen egy úgymond összművészeti együttlét, ahol az ember olyat tapasztal, amit máshol ritkán, vagy egyáltalán nem. Pihen, szórakozik, mellette megannyi érdekességet tanul.

Az NFG klub egész évben az igazi, és főleg hazai művészeti értékeket képviseli, a fesztivál programja sem lesz más. A zenei programban helyet kap a népzene, világzene, huligán folk, cigányzene, kísérleti elektronika, a rock, a sercegő bakelitlemezes tánczene és még sok érdekes műfaj. A fesztiválozók egy helyen láthatják a nyárasdi népdalkört, a legendás zenészekből álló Kellene Kis Kert zenekart, a Felvidék egyik legmenőbb bandáját, az Estendøn zenekart, a győri saját készítésű handpan hangszereken játszó Tosoda Projektet és még sorolhatnám…

Ami a nem zenei és programokat illeti, lesz rengeteg kreatív foglalkozás, éjszakai vetítés, interaktív beszélgetések, kvízdélután, társasjáték est, éjjeli csillagvizsgáló, ahol holdsétát és Szaturnusz-lest tartunk.

Egy hosszú hétvége keretében idén külön napokat kapnak a gyerekprogramok. Miért döntöttetek így, illetve mit emelnétek ki közülük?

Nóra: Szerettük volna, hogy a gyerekközönségnek is teljes értékű fesztiválban lehessen része, mármint, hogy ne csak a délelőtti vagy koradélutáni programsávok szóljanak hozzájuk, hanem az esti program is olyan legyen, ami őket érinti. Ugyanígy a gyerekek szüleinek is szerettünk volna olyan lehetőséget nyújtani, hogy a gyerekeikkel együtt vehessenek részt a fesztiválon, s míg gyerekeik különböző foglalkozásokon vesznek részt, addig ők kicsit kikapcsolhassanak a mindennapok hajtásából, esetleg rég nem látott ismerősökkel, barátokkal beszélgessenek, majd a gyerekeikkel együtt vehessenek részt izgalmas színházi előadásokon, koncerteken.

Kifejezetten olyan előadásokat hívtunk el, amik még nem voltak láthatók tájainkon, amik kedvéért normál esetben sok-sok kilométert kellene utazni. Ilyen például a budapesti Firebirds cirkuszi előadása, a kecskeméti Bábakalács Bábszínház előadása, vagy a Celldömölki Soltis Lajos Színház előadása. A Vekker Műhely a társrendezője a fesztivál KIDS részének, és mivel maguk is ebben a műfajban tevékenykednek, nagyon sok művészt és művészeti ágat sikerült bevonniuk a fesztiválba. Ráadásul az off-programok kitalálásába és megvalósításába saját gyerekeiket is belevonták, ez pedig azt is jelenti, hogy az NFGreen KIDS programja tényleg a gyerekekről fog szólni.

A gyerek-szervezők többek között a saját korosztályuknak szóló szabadulószobát készítenek, de lesz gyerekeknek szóló fotómaraton, közös piknik, ahol az ételeket is a gyerekek készítik, séta a környéken és tanösvény, ami a helyi élővilágot mutatja be, ugyanis azt is szerettük volna, ha a fesztivál témájában a környezetre és a természetre, valamint annak védelmére fókuszál. Az esti koncertet pedig a Várkonyi csibészek adják, akik elhozzák magukkal a gyerekekből álló Kifia “utánpótlás-zenekarukat” is.

Szervezőként egy év távlatából hogyan tekintetek vissza az első NFGreenre? Említsetek egy-két momentumot, ami megragadt belőle!

Lali: Emlékszem, tavaly az utolsó nap, már nagyon kimerülten, azt találtam mondani, hogy: ha lesz jövőre, én a szervezésben nem szeretnék részt venni. :-) Persze az idő múlásával és a rengeteg pozitív visszajelzés hatására az emlékek átértékelődnek, örülök, hogy ismét belevágtunk.

Ákos: Lali mindig ezt mondja, de én tudom, hogy megcsináljuk újra. Nekem tavalyról nagyon sok kellemes emlék maradt. Aminek talán legjobban örültem, azok a szúnyog- és esőmentes napok voltak.

Volt egy olyan rész, amikor a Lalival a fesztivál közepén álltunk, és akárhova néztünk, mindenki jól érezte magát. Mi csak ismételgettük: "Ezt nem hiszem el, mindenki jól érzi magát!" Ez az a hely, ahol nincs mindig térerő, nem kell az internet, csak a szabadság, a természetközeliség, az elfogadás és odafigyelés gyakorlása.

PROGRAM Péntek 13:00 Kreatív foglalkozások* 15:30 Kvízdélután Dobsa Melindával 17:00 Tök szívás a pandémia... Dr.Zacher Gáborral, Kálmán Norbert beszélget 19:00 Benned dobban a ritmus (dobolós workshop) 21:00 Tosoda projekt 22:30 Meszecsinka 00:30 Varkocs 01:30 Csillagdoboz DJ szettek a programok közt: Liquid Delay, Infra, DJ Zöld, Vinnie Lonely Szombat 09:00 Jóga SabiYoga-val 10:00 Reggelihez szól a Nyárasdi népdalkör nótacsokra 11:00 Kreatív foglalkozások* 13:00 Kerttől az ételig – beszélgetés a fenntartható étkezésről 14:00 Játékos én – Önismereti workshop Zlatarits Anettel 15:30 Miről nem ír Coelho? Nagy Hajnal Csilla, Szalay Zoltán, Mellár Dávid 17:00 Slippery, avagy kicsúszik a szánkon - standup 19:00 Tóth Viktor szaxofonművész előadása 21:00 Estendøn 22:30 Kellene Kis Kert DJ szettek a programok közt: Liquid Delay, Infra, DJ Zöld, Vinnie Lonely Vasárnap 10.00-11.00 Zöldmesék - környezeti neveléssel kapcsolatos mesés, játékos foglalkozás- 3-6 éveseknek 10.00-11.00 MI a szösz? játékos könyvtári foglalkozás 7-10 éveseknek 11.00-13.00 Kézműveskedés: gyöngyfűzés, pólófestés, újrahasznosított játékok készítése 13.00-15.00 Járd végig a bodaki tanösvényt! ismeretterjesztő feladatok 13.00-15.00 Kézműveskedés: rajz és festőmaraton, ujjfestés, közben: Természetfotós év a Csallóközben - DunaVit 15.00-16.30 Soltis Lajos Színház, Celldömölk: Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfi 16.45-17.45 Fotómaraton gyerekeknek 18.00 Várkonyi Csibészek koncert 19.00-től Esti buli, Ki mit tud Egész napos program: társasjátékkölcsönző, szabadulószoba, Primanima animációs karaván - animációs filmek készítése természetes alapanyagokból és kacatokból, bolhapiac Hétfő 8.30 reggeli torna 9.30-11.00 Kincskeresés, métázás, arcfestés 11.00-11.45 BÁbaKALÁCS BÁBszínház: Jambóza Bábcirkusz 12.00-16.00 Kézműveskedés: rongybabakészítés, gyöngyfűzés 13.00-14.30 A mi szobrunk közös installáció-készítés 14.30-16.00 Piknikezzünk egészségesen! közös piknik 16.00-17.00 Állat- és növénymegismerő séta - DunaVit 17.00-18.30 FIREBIRDS-TŰZMADARAK: Manómese cirkuszi előadás és foglalkozás Egész napos program: társasjátékkölcsönző, szabadulószoba, bolhapiac

