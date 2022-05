Nincs nagyobb barátja a dohányzóknak, mint a gazdasági miniszter

A szlovák gazdasági miniszter belophatta magát a dohányzók és az italozók szívébe. Richard Sulík úgy rontott neki a populista adóemelési törekvéseknek, hogy a cigiseket méltatta.

Fotó: TASR

A kormánypárti SaS első embere a Markíza TV egyik keddi műsorában szépen kifejtette, mennyire nem csípi az adókat, meg az átgondolatlannak vélt pénzszórást. Ez a sulíki álláspont is magyarázza például, hogy miért ellenzi az úgynevezett Slovnaft-adót, meg Matovič inflációs csomagját, amit tegnap az SaS nélkül fogadott el a parlament. A miniszter a Na telo plus tegnapi adásában bevallotta, hogy szerinte mekkora gondot jelent az is, hogy az

"adókon keresztül próbáljuk nevelni az embereket". Mert milyen más elgondolás lehet amögött, ha "felemeljük az alkohol adóját, hiszen inni azt fuj, azt nem szabad".

A pártelnök úgy véli, az ilyen hozzáállás azt közvetíti, hogy "ti, emberek buták vagytok ahhoz, hogy ezt magatoktól tudjátok, de mi, a politikusok jobban tudjuk, hogyan kellene élnetek".

Szerinte az ilyen megközelítés emeli a szerencsejátékot és a dohányzást érintő adót is, és

lassan már ott tartunk, hogy még a cukorra is valami illetéket vezetnének be.

Azt még Sulík is elismeri, hogy a dohányzás káros az egészségre, de úgy tartja, hogy ezt minden felnőtt maga kell, hogy kiértékelje. A műsorvezető erre bepróbálkozott egy logikusnak tűnő érveléssel, miszerint a cigizőkkel kapcsolatos egészségügyi kiadások magasak, ami miatt mindannyian ráfizetünk. Na, ennél a pontnál akadt ki az általában higgadt miniszter. Rögtön jelezte is, hogy itt most álljanak meg, mert ez az érv nem állja meg a helyét. Hiszen azt

nem szabad a szem elől téveszteni, hogy a dohányzók korábban halnak meg, ami miatt a nyugdíjbiztosítók jelentős pénzeket spórolhatnak meg. Ezért Sulík szerint a bagósok gazdasági szempontból előnyt jelentenek az államnak,

még akkor is, ha beleszámítjuk az orvosi ellátásukkal kapcsolatos kiadásokat. Eleget fizetnek be az államkasszába - lendült bele a témába a gazdasági tárca vezetője. És különben is, a sajtót szerinte elárasztja az az ostoba és populista vita arról, hogy kinek adjunk pénzt, és a másik oldalon meg kit pumpoljunk meg.

Sulík büszke arra, hogy az SaS az egyedüli párt, amelyik ellenzi az adókat. És hogy ez mennyira igaz állítás, a liberális tömörülés irányítója természetesen a dohányzók esetével példálózott. A miniszter úgy látja, hogy eszméletlen nagy adókat fizetnek a cigisek, ami "talán a cigaretta árának 70 százaléka". Szóval ők eleget fizetnek a rossz szokásukért, "miért kellene őket még megkopasztani?" - teszi fel a kérdést a politikus. Hiszen az adók további emelése hozzájárulna a cigarettacsempészet megugrásához, az alkoholnál meg a feketén működtetett pálinkafőzdék elterjedéséhez, a hazárdjátékokkal összefüggésben meg az illegális játéktermek elszaporodásához. Mindennek Sulík nem látja az értelmét.

De azért jó gazdaként a gazdasági tárcát vezető politikus azt is tudja, nem lenne okos dolog csökkenteni a cigaretta adóját sem. "Egy darabig hagyjuk ezt, ahogy van", hisz azért szép summát hoz a költségvetésbe.

(sp)