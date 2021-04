Nincs pozitívan tesztelt lakos a komáromi idősek otthonában

Az Ispotály utcai idősek otthona nehéz időszakokat élt és él meg a járvány miatt, viszont a kedvezően alakuló helyzet elhozta annak lehetőségét, hogy a közeljövőben megkezdjék a megszorítások feloldását és enyhítését.

Fotó: Paraméter

Polgár Hedvig, az otthon igazgatója szerint igyekeztek minden óvintézkedést betartani és nagy odafigyeléssel gondoskodtak a lakókról, viszont ennek ellenére sem kerülte el a vírus az idősek otthonát.

„Nagyon nehéz időszak volt ez, a szó szoros értelmében a túlélés volt a tét” – mondta az igazgatónő.

Polgár Hedvig szerint a helyzet először február végén javult, amikor február 26-án a Komáromi Regionális Közegészségügyi Hivatal megszüntette a karantént a B és C pavilonokban. Ezután fokozatosan jobb lett a helyzet, március 10-én már az intézmény többi részében is feloldották a karantént.

Az igazgatónő hozzátette, hogy azóta nem volt pozitívan tesztelt lakos az otthonban, valamint az oltóanyag beadásával is jól haladnak.

„Idén március 2-án lakóink megkapták a védőoltás első adagját, majd március 30-án a másodikat is. Április 14-től tehát reményeink szerint fokozatosan feloldhatjuk a szigorú intézkedéseket, elsősorban a látogatási és a kijárási tilalmat” – mondta érdeklődésünkre az igazgatónő.

Az otthon vezetője reménykedik, hogy a helyzet továbbra is javulni fog, így lassan, apró lépesenként lehetséges lesz meglátogatni a lakókat, illetve ők is kimozdulhatnak. Persze ez függ a regionális közegészségügyi hivatal rendelkezéseitől is, illetve az országos járványhelyzettől és a COVID – automata alakulásától is. Az érdeklődők a www.zpskomarno.sk weboldalon olvashatnak a feloldások egyes fokozatairól.

Az idősek otthona új lakosokat is fogadott a karantén feloldását követően, illetve jelenleg is 30 szabad hely áll rendelkezésre. Az igazgatónő kifejezte köszönetét és háláját az intézményben dolgozóknak, akik fáradhatatlanul munkálkodtak és gondoskodtak a lakókról a nehéz időszak ellenére is.

(ha)