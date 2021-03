Nincs vakcina, a hétvégén elmarad a tömeges oltás Dunaszerdahelyen

Két és fél hétvégét követően fel kell függeszteni a nagy kapacitású iskolai oltóközpontok működését a megyében, miután nincs elegendő oltóanyag a következő hétvégére - erősítette meg érdeklődésünkre a hírt Berényi József megyei alelnök.

Illusztráció - Cséfalvay Á. András

A Facebookon formálódott Covid-19 Dunaszerdahely csoportban már elhintették annak hírét, hogy elmarad a hétvégi oltás, ám ezt hivatalos úton eddig nem különösebben hangoztatták.

"Ezt meg tudom erősíteni, sajnos most nem áll rendelkezésre vakcina, így a mostani hétvége helyett a következő héten szombaton folytatódik az oltás a dunaszerdahelyi vidékfejlesztésiben" - közölte kérdésünkre Berényi József, hozzátéve, hogy eredetileg a húsvéti hétvégét tervezték kihagyni, mivel azonban így alakult, nagyszombaton folytatják.

Ez egyébként azt is jelenti, hogy egy nap áll majd rendelkezésre, a kapacitás pedig hozzávetőlegesen 1500 fő lesz.

Dunaszerdahelyen az elmúlt három hétvégén körülbelül 7 ezer személyt oltottak be egyszer, ebből kifolyólag felmerül a kérdés, mikor kaphatják meg a második oltásukat. Berényi ennek kapcsán közölte, hogy az AstraZeneca ajánlása szerint 8-10 héten belül kell beadni a második oltást, így a legvalószínűbb, hogy a március elején beoltottak április végén vagy május elején, legkésőbb május közepén kaphatják meg a másodikat.

Ha viszont nem nő a kapacitás, tehát hétvégente 3 ezer személyt tudnak beoltani, akkor előállhat egy olyan helyzet, hogy a márciusban és áprilisban beoltottak foglalnák le az azt követő két hónapban rendelkezésre álló időpontokat a második adag vakcinából kifolyólag. Berényi József ennek kapcsán kifejtette, hogy ezzel a kérdéssel is foglalkozott a megyei vezetés.

"Az a terv, hogy ha addigra megérkezne a Johnson & Johnson vakcinája, melyből csak egyetlen oltásra van szükség, akkor a hétvégék egyik napján kapnák meg a korábban beoltottak a második adag vakcinát az AstraZenecából, míg a másik napon újabb személyek a Johnson & Johnson oltóanyagát" - fejtette ki.

Ha ez a terv be is válik, egy-egy hétvégén lefeleződne az újonnan beoltottak száma (egy nap csak 1500-at tudnak beoltani), Berényi ugyanakkor elmondta azt is, hogy a következő hónapokban tervezik a nagy kapacitású oltóközpontok számának növelését, így vélhetően létrejön majd egy a megyén belül Galántán, illetve Senicán. Egyelőre nem dőlt el, hogy Galántán hol, Berényi szerint e téren rendelkezésre állhat a gimnázium tornaterme vagy a sportcsarnok.

(SzT)