Nő a létminimum, illetve az ebédjegyek értéke is, és kiderül, melyikünk energetikailag szegény

Milan Krajniak (Sme rodina) munkaügyi miniszter szombaton a közszolgálati rádióban beszélt minderről.

Krajniak közölte, hogy júliustól 15 euróval emelkedik a létminimum Szlovákiában. Ez azt jelenti, hogy 233 eurót tesz majd ki az év második felétől.

Viszonyításképp közölte, hogy Csehországban is 15 eurónyi koronával nő, de ezzel együtt is csak 173 euró lesz. Csehországot éppen azért hozta fel példaként, mert vitapartnere, Ján Richter (Smer-SD) kijelentette, tanulni kéne Csehországtól.

A miniszter emlékeztetett arra is, hogy 816 ezer nyugdíjas kapta már meg az oltási bónuszt, ami 238 millió eurós kiadást jelentett. Ezt azok is megkapták, akik korábban már kétszer be voltak oltva, így őket a 300 euró a harmadik oltásra ösztönözte.

Az inflációs nyomásra adott reakciók között említette, hogy a 13. havi nyugdíjat már június közepén kifizethetik, és az erre vonatkozó törvénymódosítást az ellenzéknek is lesz alkalma megszavazni a parlamentben. További intézkedésként említette, hogy plafont szabtak a lakossági villanyáram árának a következő három évre. "Az Európai Unióban nincs olyan ország, amely ezt meglépte volna. Ugyanezt tesszük a hőszolgáltatásnál is, a gáz viszont már nagyobb probléma, abban az esetben még ezt kezeljük" - fogalmazott.

Emlékeztetett, hogy május 1-től 17,5%-kal nő az ebédjegyek értéke. Kifejtette, hogy azok számára, akiknek a munkáltatójuk az ebédjegy minimális értékét téríti, ez az intézkedés 85 eurót jelent évente, akik esetében pedig a maximumot, azoknál 115 eurót.

Készül egy törvénymódosítás arról is, hogy definiálják az ún. energetikai szegénységet. Krajniak elképzelése szerint a cseh mintát követnék ebben, mivel az EU-n belül ez a definíció nem mindenhol egységes.

Energetikailag szegénynek ezáltal azok számítanának, akik a háztartásuk havi költségvetésének legalább 10%-át költik energiára, azzal a feltétellel, hogy ez nem haladja meg a létminimum 1,5-szörösét.

Az energetikai szegények költségeit nem térítené az állam, hanem az Árszabályozási Hivatal állítanak be számukra egy speciális tarifát, ami által kevesebbet kellene fizetniük.

