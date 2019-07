Nő a politikában: Janits Erzsébet, a Magyar Fórum alelnöke

Alelnök asszony, Ön miért lett a Magyar Fórum tagja?

Három lány magyar édesanyja vagyok, ezért számomra sem mindegy, hogy a következő választások után lesz-e magyar parlamenti képviselet a szlovák törvényhozásban vagy nem lesz. A fiatal újságíró és kedvesének múlt évi gyilkosssága után, látva, hogy a történtek ellenére semmi jelentősebb változás, semmi önreflexió nem történik a legkisebb kormánypárt viselkedésében, elképzelni sem tudtam, hogy megmaradjak hidas választónak. Ugyanakkor azt sem szeretném, ha a szavazatom felelőtlenül elveszne.

Mit szeretne elérni a politikában?

Sikeres magánéletet tudhatok magam mögött. Felelősségteljes magyar édesanyaként pedig számomra sem mindegy, hogy a lányaim használhatják-e, büszkén használhatják-e az anyanyelvüket. Miként azt is fontosnak tartom, hogy itthon, a szülőföldjükön legyenek sikeresek. Fontosnak, hogy a szlovákia magyarság minden téren egyenjogú legyen a törvény előtt.

Ugyanígy, látva mi és hogyan történik a mindennapok gyakorlatában, oda szeretnék hatni, hogy kevesebb adót szedjenek be az emberektől, legyen az állam állampolgár-központú. Ugyanígy elengedhetetlennek tartom, hogy a vállalkozói szféra is megtalálja számításáit, és itt elsősorban nem a nagyvállalkozókra gondolok. Tenni a beszedett állami adók hatékony felhasználásáért. Látom azt is, hogy egy karcsúbb állami gépezet működtetésével bőven biztosítani lehetne az állam sokoldalú feladatát. Gondolok itt például a polgárokért fenntartott közbiztonságra, egészségügyre vagy szociális feladatok ellátására.

Nem tartja nőként nehéznek a politikában való érvényesülést?

Ott, ahol vagyok, tehát a Magyar Fórumban, nem. Ez egy alulról építkező politikai intézmény, ahol mindenkinek bátran kötelező véleményt mondania. Tehát a párt arculatának a megtervezésébe, programjának a létrehozásába, röviden bármibe beleszólhatok, és nem azért, mert az egyik alelnöke vagyok, hanem azért, mert így gondoljuk-gondolják megfelelően működtethetőnek mindazok, akik a létrehozásában és működtetésében részt vállaltak és vállalnak. És mint azt már számos alkalommal elmondtuk, párttársaim döntő többsége a gyakorlati politikában nem jártas személy, akik véleménnyel bírnak. Pontosan tudom azt is, hogy nőként, illetve anyaként sok hasznos tapasztalattal és ötlettel tudok párttársaim hasznára lenni.

Mit üzenne azoknak a választóknak, akik elfordultak a magyar politikai képviselet jelenlegi „kínálatától”?

Tetszik vagy sem, a magyar politikai képviselet mindannyiunk életét, ahogyan gyermekeink itteni jövőjének alakulását is, befolyásolja. Röviden megfogalmazva: nem adhatjuk fel magyar képviseletünket, érdekeinket, jövőnket csak azért, mert csalódtunk. Ezért is fontos, közös felelősségünk az új képviselet létrehozása, amibe beletartozik a társadalmi önszerveződés elősegítése is, hogy ezzel szintúgy elősegítsük magyar közösségként való hosszútávú magmaradásunkat. A magyar szavazatok képesek dönteni a kormány irányáról, arról, hogy milyen jövő elé nézzünk. Jövőnket senki kedvéért vagy érdekéért nem adhatjuk fel. Üzenem minden tenni akaró embernek, a Magyar Fórum ajtaja mindenki előtt nyitva áll.

(PR-cikk)