Nobel-díjasok mozgolódnak az újságírókat érő fenyegetés miatt

Az aláírók között van Amartja Szen és Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász, Mario Vargas Llosa, az irodalmi Nobel-díj és Sirin Ebádi a Nobel-békedíj kitüntetettje is. A kiáltványt Francis Fukuyama amerikai politikai szakértő, Can Dündar Németországban élő ellenzéki török újságíró, Abou Diouf korábbi szenegáli elnök, Teng Piao kínai emberi jogi aktivista és Nikat Dád pakisztáni jogász is aláírta.

"A paktumnak ebben a kulcsfontosságú történelmi pillanatban kell lefektetnie a tájékoztatás és a véleményszabadság demokratikus garanciáit" - írják közös nyilatkozatukban az aláírók. A kiáltványt a világ több mint hatvan országának vezetőihez címezték, akik a jövő héten Párizsban részt vesznek az első világháború harci cselekményeit lezáró fegyverszüneti egyezmény aláírásának századik évfordulójára szervezett csúcstalálkozón. Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő is ott lesz.

Emmanuel Macron francia elnök szeptemberben fogadta a kezdeményezés elindítóit, és azt ígérte, hogy "mozgósítja" a világ vezetőit ezen a téren.

A kezdeményezők hétfőn a nemzetközi megállapodás általuk javasolt szövegtervezetét is közzétették. Úgy vélik, hogy "a feje tetejére állt közélet, a globalizáció és a digitalizáció" miatt van szükség a tájékoztatás demokratikus normáinak lefektetésére. A szövegben rögzítenék, hogy mindenkinek joga van a megbízható tájékoztatáshoz, a magánélet védelméhez és a hatalomgyakorlás átláthatóságának biztosításához.

A szöveg emellett a klímaváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoporthoz hasonló szakértői testület felállítását szorgalmazza a tájékoztatás és a demokrácia terén. A dokumentum az internetet meghatározó mamutcégeket is arra ösztökéli, hogy tartsák és tartassák tiszteletben a tájékoztatás és a demokrácia alapelveit, és hozzanak létre olyan eszközöket, amelyek a megbízható információk terjesztését segítik elő.

"A sajtó és a média politikai ellenőrzése, a tömeges léptékű internetes félretájékoztatás, a minőségi újságírás gazdasági alapjainak aláásása, valamint az újságírókat érő fenyegetés és erőszak a szabadságjogokat, a társadalmi összhangot és a békét fenyegetik" - figyelmeztetnek kiáltványukban az aláírók.

MTI