A „Nógrád nagyjai – Bacskai Béla élete és munkássága“ c. kiállítás megnyitója a Városi Honismereti Múzeum galériájában

Élete jelentős részét azonban itt, a nógrádi és gömöri falvakban – Persén, Újbástban és Guszonán töltötte. Füleken egy ideig öntőminta-munkáskést a Kovosmalt üzemben dolgozott, és éppen ez az időszak ihlette számos, a munkásvilágot ábrázoló jelenet megfestésére. A halál hirtelen, életének legtermékenyebb időszakában érte utol, mégis számottevő alkotást – olajfestményt, akvarellt, grafikát, rajzot, sőt néhány plasztikát is hagyott maga után, amelyek különböző szlovákiai múzeumokban és képtárakban, valamint magángyűjteményekben találhatók.

Bacskai művészetére szülőföldje volt a legnagyobb hatással, amelybe egész lényével bele volt gyökerezve, s amely festői nyelvezetének kialakulásában is meghatározó volt. A szülőföld iránti szeretetét és szellemi kötődését festészetén keresztül fejezte ki. A táj legmélyebb lényegét legfőképpen élete utolsó éveiben tudta megragadni – ezt bizonyítják akvarelljei és olajfestményei, amelyeken sajátos térbeli látásán keresztül nyilvánul meg monumentalitása és dinamizmusa. Egy másik témakört alkotnak a már említett, gyári környezetben zajló munkajelenetek, amelyek megörökítése szintén kihívást jelentett a számára. Ezen a területen is jelentős eredményeket ért el, különösen a formák stilizálásával és a lendületes mozdulatok érzékeltetésével. A kiállított munkákat rajzok – vázlatok és tanulmányok – egészítik ki, amelyek csak mintapéldái a művész által hátrahagyott, nagy mennyiségű tanulmányrajznak, és amelyeknek köszönhetően betekintést nyerhetünk alkotói munkájába. A személyes tárgyak és fényképek Bacskai életébe engednek bepillantani, s valamelyest megidézik a festő személyének jelenlétét is a kiállításon.

A kiállítás a Nógrádi Múzeum és Galéria, valamint a Füleki Vármúzeum gyűjteményét képező válogatást mutatja be, amelyet a festőművész szülőházából származó alkotások, személyes tárgyak és fényképek egészítenek ki. A gyűjteményt Perse község önkormányzatának jóvoltából láthatja a nagyközönség. A megnyitó, amelyre 2019. augusztus 15-én, 16.30 órakor kerül sor a füleki Városi Honismereti Múzeum galériájában, a XXIX. Palóc Napok és Füleki Városnapok rendezvénysorozat bevezető eseménye lesz. A november 29-ig látogatható kiállítás kurátora Németh Bozó Andrea, a Nógrádi Múzeum és Galéria művészettörténésze.

Németh Bozó Andrea és FVM