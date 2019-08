NORMÁLIS?! Egyes fültanúk szerint Trump atombomba bevetését javasolta a hurrikánok ellen, az elnök tagad

Trump hamis hírnek nevezte hétfőn a Twitteren a hírportál jelentését.

Az Axios által idézett források szerint az elnök hivatali ideje első évében többször is javasolta bel- és nemzetbiztonsági tisztségviselőknek, akik tájékoztatást adtak neki a hurrikánokról, hogy vizsgálják meg atombomba bevethetőségének lehetőségét az Egyesült Államok területe felé közeledő trópusi viharok szétoszlatására. Arra a kérdésre, hogy az illető tisztségviselők hogyan reagáltak az elnöki javaslatra, egy forrás felidézett egy esetet: leírása szerint döbbenet és csend volt a teremben, egy tisztségviselő pedig azt mondta: meg fogják vizsgálni a lehetőségeket. A tanácskozás után pedig a tisztségviselők tanácstalanul álltak, hogy mitévők legyenek.

Trump egy másik alkalommal egy magas rangú tisztségviselővel beszélt a témáról szintén még 2017-ben, és erről is készült feljegyzés, amelyet idézve egy forrás azt mondta: az elnök csak egyszerűen bombáról beszélt.

A téma néhány alkalom után többé nem került szóba, és az ötlet nem vált komoly megfontolás tárgyává - írta a hírportál.

Trump elnök nevetségesnek nevezte hétfőn a Twitteren, hogy atomfegyverrel akarta volna szétoszlatni a nagy hurrikánokat, mielőtt partot érnek az Egyesült Államokban. Állítása szerint soha nem beszélt ilyenről, az Axios jelentése csak egy újabb "hamis hír".

The story by Axios that President Trump wanted to blow up large hurricanes with nuclear weapons prior to reaching shore is ridiculous. I never said this. Just more FAKE NEWS!