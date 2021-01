Norman Lear producer kapja az idei tévés életműdíjat a Golden Globe-átadón

Norman Lear úttörő tévés producer, forgatókönyvíró kapja az idei Carol Burnet-életműdíjat a jövő havi Golden Globe-díjátadón - írta a Variety.com.

Fotó: AP

A 98 éves tévés legenda lesz a harmadik, akit az elismeréssel kitüntetnek.

Lear az 1970-es években az amerikai tévéképernyőket uraló számos amerikai tévés vígjátéksorozat, úgynevezett sitcom - köztük az All in the Family, a Maude vagy a One Day at a Time - alkotója. Munkáiban gyakran kerültek szóba olyan kérdések - egyebek mellett a rasszizmus vagy az abortusz -, amelyeket akkoriban ritkán érintettek a tévéműsorok.

1980-ban távozott a televízióból, de 2017-ben producerként visszatért a One Day at a Time netflixes bemutatásakor. A mai napig dolgozik, sorozatokat készít, Rita Moreno színésznőről alkotott dokumentumfilmje pedig a héten debütál a Sundance fesztiválon.

A Golden Globe Cecil B. DeMille-ről elnevezett filmes életműdíját Jane Fonda veheti át idén, ezt kedden közölték a szervezők.

A 78. Golden Globe-díjátadó gálát február 28-án rendezi meg a HFPA. A testület évente adja át díjait a tagság szavazatai alapján a legjobb filmes és televíziós produkcióknak, alkotóiknak és színészeiknek. Az idei díjesélyes jelöltek listáját február 3-án hozzák nyilvánosságra.

