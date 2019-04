A Notre-Dame öt éven belüli újjáépítését ígéri a francia elnök

"Rajtunk múlik, hogy a katasztrófát lehetőséggé változtassuk, hogy összefogjunk, mélyen elgondolkodjunk és jobbak legyünk, mint eddig. Rajtunk múlik, hogy megtaláljuk a közös nemzeti programunkhoz vezető utat" - mondta Emmanuel Macron.

A gótikus székesegyházban hétfőn a kora esti órákban csaptak fel a lángok, leégett a tetőszerkezet, leomlott a kúp alakú huszártorony. A Párizs szívében, az Ile de la Citén található épület az egyik legnagyobb francia turistalátványosság, és milliók keresik fel évente.

Ezzel szemben a kölni dóm főépítésze szerint akár évtizedekig tarthat a párizsi Notre-Dame újjáépítése. Peter Füssenich, a német gótikus katedrális rekonstrukciós munkálatait vezető szakember kedden az RTL csatornának nyilatkozott.

"Azon spekulálni most, hogy mennyi ideig tartana az újjáépítés és mennyi pénzt emésztene fel: mintha üveggömbbe tekintenénk. Évekbe, talán évtizedekbe is kerülhet, amíg a borzalmas tűzvész okozta utolsó sérülést is maradéktalanul kijavítják" - mondta. A kölni dóm a második világháború alatt súlyos károkat szenvedett, kijavításuk több mint 70 éve zajlik.

Az építész "európai méretű tragédiának" nevezte a hétfő esti tüzet, mivel a kontinens számos templomának és katedrálisának építőit ihlették francia épületek. A dpa hírügynökségnek elmondta, hogy a tüzet követő napok döntőek lehetnek. A leégett tetőszerkezet alatti kő fedélboltozat az oltáshoz használt víztől teljesen átázhatott, a boltozat súlya így többszörösére növekedhetett. "Várni kell néhány napot, hogy lássuk, kitart-e a boltozat a túlsúly ellenére is" - magyarázta.

