Nukleárishulladék-tárolót és olajfinomítót is találat ért Kijevben és elővárosában

Heves harcokról érkeztek jelentések vasárnapra virradóra Ukrajnából, az ukrán kormányerőket több térségben is "minden oldalról" támadták.

Legfrissebb sajtóértesülések szerint találat ért egy nukleárishulladék-tárolót az ukrán fővárosban, Kijevben. A Kanal 24 televízió szerint a Radon Union nevű vállalat lerakatát több orosz gránát találta el. Az első mérések alapján "a védelmi övezeten kívüli civil lakosság nincs veszélyben". A történteket hírügynökségek ugyanakkor nem tudták független forrásból ellenőrizni.

Az 1960-ban alapított Radon Union vállalat fő profilja a különböző eredetű nukleáris hulladékok kezelése.

A városban a harcok következtében felrobbant egy gázvezeték vasárnapra virradóra. Az UNIAN helyi hírügynökség jelentése szerint orosz csapatok robbantották fel a vezetéket, bár ezt nem lehetett független forrásból ellenőrizni.

Kijev egyik elővárosában rakétatalálat ért egy olajfinomítót, amely ennek következtében lángra kapott. A Kyiv Independent című hírportál a Kijevtől délnyugatra fekvő Vaszilkiv polgármesterére hivatkozva arról számolt be, hogy a települést és a helyi repülőteret ballisztikus rakétákkal lőtték.

